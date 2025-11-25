ua en ru
Почему НАБУ прекратило публикацию "пленок Миндича": что говорит Кривонос

Киев, Вторник 25 ноября 2025 17:41
Почему НАБУ прекратило публикацию "пленок Миндича": что говорит Кривонос Фото: Семен Кривонос, директор НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало только ту часть "пленок бизнесмена Тимура Миндича", которая подтверждает задокументированное преступление. Остальные материалы еще изучают.

Как передает РБК-Украина, об этом на заседании комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

Кривоноса попросили прокомментировать слухи о том, что НАБУ приостановило публикацию "пленок Миндича" якобы из-за геополитической ситуации.

"На счет публикации остальных пленок. Мы ведь не сериал снимали. Поэтому мы публикуем исключительно ту часть информации, которая подтверждает уже зафиксированный, документирующий эпизод преступной деятельности для подтверждения. Это наша обычная практика", - обратил внимание директор НАБУ.

Он добавил, что бюро раскрывает записи разговоров и по менее резонансным делам. Однако в случае с "пленками Миндича" украинцам было одновременно "интересно и омерзительно" наблюдать за обнародованным.

"Мы не остановили (публикацию пленок – ред.) из-за геополитики. Мы не публикуем только те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования в основном на всех обстоятельствах. Нет на нас никакого давления, препятствий. Можете быть уверены, что мы сохраняем независимость, и этот вопрос должен быть вне сомнений", - подчеркнул Кривонос.

Он также заверил, что слухи в Telegram-каналах о том, что НАБУ якобы работает на россиян, не влияют на работу детективов. По словам Кривоноса, бюро знает личности тех, кто ведет такие паблики, однако их деятельность прежде всего должна изучать СБУ.

"Пленки Миндича"

Напомним, детективы НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере энергетики. Чиновники вместе с бизнесменами и еще отдельными лицами создали преступную организацию, которая брала взятки у контрагентов "Энергоатома".

Согласно материалам следствия, деятельность организации координировал бизнесмен Тимур Миндич. Ему удалось сбежать за границу.

Детальнее о скандальной схеме - в материале РБК-Украина.

