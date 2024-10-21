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Почему в Молдове чуть не провалили референдум о вступлении в ЕС: разъяснение аналитика

Фото: жители Молдовы голосовали на еврореферендуме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

В Молдове евроинтеграцию на референдуме поддержали только чуть более половины избирателей. Причин этому несколько.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политический аналитик, управляющий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

По его мнению, первая причина состоит в том, что в Молдове было большое число противников евроинтеграции, это базовый пророссийский электорат. 

"Активно Российская Федерация работала на том, чтобы расширить свою базу фактически путем запугивания молдаван. Они привязывали будущий дрейф в ЕС к тому, что будет потом НАТО, потом будут военные базы. А это эскалирует ситуацию и спровоцирует втягивание Молдовы в войну", - добавил Рохов. 

Также на результаты могли повлиять электоральные "сетки" беглого молдавского олигарха Илана Шора. Они состоят из около 130 тысяч граждан, которые должны проголосовать против президента Майи Санду на выборах. Соответственно, это повлияло на количество противников вступления в ЕС. 

Референдум в Молдове

Напомним, в Молдове состоялся референдум, на котором предлагалось внести курс страны в ЕС в конституцию.

Согласно результатам, только 50,41% поддержали такую инициативу.

Более детально об итогах референдума - в материале РБК-Украина.

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МолдоваВступление в ЕС