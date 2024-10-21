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Чому в Молдові мало не провалили референдум щодо вступу в ЄС: роз'яснення аналітика

Фото: мешканці Молдови голосували на єврореферендумі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

У Молдові євроінтеграцію на референдумі підтримали лише трохи більше половини виборців. Причин тому кілька.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив політичний аналітик, керуючий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

На його думку, перша причина полягає в тому, що у Молдові була велика кількість противників євроінтеграції, це базовий проросійський електорат.

"Активно Російська Федерація працювала на тому, щоб розширити свою базу фактично шляхом залякування молдаван. Вони прив'язували майбутній дрейф в ЄС до того, що буде потім НАТО, потім будуть військові бази. А це ескалує ситуацію та спровокує втягування Молдови у війну", - додав. Рохів.

Також на результати могли вплинути електоральні "сітки" молдавського олігарха Ілана Шора, який втік. Вони складаються з близько 130 тисяч громадян, які мають проголосувати проти президента Маї Санду на виборах. Відповідно це вплинуло на кількість противників вступу до ЄС.

Референдум у Молдові

Нагадаємо, у Молдові відбувся референдум, на якому пропонувалося внести курс країни до ЄС до конституції.

Згідно з результатами, лише 50,41% підтримали таку ініціативу.

Більш детально про підсумки референдуму - у матеріалі РБК-Україна.

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МолдоваВступ в ЄС