Чому в Молдові мало не провалили референдум щодо вступу в ЄС: роз'яснення аналітика

На його думку, перша причина полягає в тому, що у Молдові була велика кількість противників євроінтеграції, це базовий проросійський електорат.

"Активно Російська Федерація працювала на тому, щоб розширити свою базу фактично шляхом залякування молдаван. Вони прив'язували майбутній дрейф в ЄС до того, що буде потім НАТО, потім будуть військові бази. А це ескалує ситуацію та спровокує втягування Молдови у війну", - додав. Рохів.

Також на результати могли вплинути електоральні "сітки" молдавського олігарха Ілана Шора, який втік. Вони складаються з близько 130 тисяч громадян, які мають проголосувати проти президента Маї Санду на виборах. Відповідно це вплинуло на кількість противників вступу до ЄС.