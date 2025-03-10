RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Почему художникам и медийщикам могут отказать в выезде за границу: объяснение пограничников

Фото: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Наталья Кава

Пограничники могут отказать в пересечении границы художникам и медийщикам из-за неподтверждения цели поездки. ГПСУ будет контактировать с организаторами мероприятий для проверки правдивости приглашений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Отдельное условие - это подтверждение цели поездки. Если вдруг выяснится, что человек едет не на то мероприятие, куда ему делегирует возможность пересечения границы Министерство культуры, то из-за неподтверждения цели поездки может быть отказано в пересечении государственной границы", - рассказал Демченко.

Он рассказал, что ГПСУ будет проверять правдивость цели пересечения границы для участия в конкретном мероприятии. Пограничники также могут контактировать с организаторами для уточнения, происходит ли такое мероприятие и приглашался ли туда соответствующий человек, а у самого лица спрашивать, что он будет делать за границей.

Выезд за границу во время военного положения

Стоит напомнить, что в начале февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на минимум 90 дней.

Некоторое время назад стало известно о новых правилах пересечения границы для мужчин-водителей, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Изменения были введены в соответствии с постановлением правительства.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в 2024 году в Украину из-за границы не вернулись более 500 мужчин, которые выехали с помощью письма Министерства культуры и информационной политики.

Также Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Кабмин урегулировали вопрос выезда из Украины военнообязанными художниками и работниками СМИ. Новые правила действуют с 6 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба