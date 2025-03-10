Почему художникам и медийщикам могут отказать в выезде за границу: объяснение пограничников

Пограничники могут отказать в пересечении границы художникам и медийщикам из-за неподтверждения цели поездки. ГПСУ будет контактировать с организаторами мероприятий для проверки правдивости приглашений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Отдельное условие - это подтверждение цели поездки. Если вдруг выяснится, что человек едет не на то мероприятие, куда ему делегирует возможность пересечения границы Министерство культуры, то из-за неподтверждения цели поездки может быть отказано в пересечении государственной границы", - рассказал Демченко.
Он рассказал, что ГПСУ будет проверять правдивость цели пересечения границы для участия в конкретном мероприятии. Пограничники также могут контактировать с организаторами для уточнения, происходит ли такое мероприятие и приглашался ли туда соответствующий человек, а у самого лица спрашивать, что он будет делать за границей.
Стоит напомнить, что в начале февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на минимум 90 дней.
Некоторое время назад стало известно о новых правилах пересечения границы для мужчин-водителей, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Изменения были введены в соответствии с постановлением правительства.
Ранее РБК-Украина писало о том, что в 2024 году в Украину из-за границы не вернулись более 500 мужчин, которые выехали с помощью письма Министерства культуры и информационной политики.
Также Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Кабмин урегулировали вопрос выезда из Украины военнообязанными художниками и работниками СМИ. Новые правила действуют с 6 марта.
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