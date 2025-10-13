Почему мирные усилия Трампа по Украине не дали результата? Ответ вице-президента ПАСЕ

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы лорд Дон Туиг заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа не приносят результатов из-за непоследовательности его действий и позиций.

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы лорд Дон Туиг заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа не приносят результатов из-за непоследовательности его действий и позиций.

По словам Туига, сложно понять, к каким именно целям стремится американский лидер.

"В один день он говорит, что будет вводить тарифы, на следующий - отменяет. Сегодня говорит, что может договориться с Путиным, завтра - нет. Он обещает работать над решением проблемы, но не делает этого", - отметил политик.

Представитель ПАСЕ подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от поддержки США, однако непредсказуемость действий Трампа усложняет взаимодействие:

"Сегодня он говорит, что Украина должна вернуть все свои земли, а завтра может заставить ее идти на уступки. Поэтому трудно сказать, насколько серьезно он вовлечен в мирный процесс. Похоже, это скорее "для галочки", - добавил Туиг.

Он подытожил, что сейчас и Киеву, и НАТО чрезвычайно сложно понять реальные намерения Трампа и оценить перспективы его мирного плана.