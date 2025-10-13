Почему мирные усилия Трампа по Украине не дали результата? Ответ вице-президента ПАСЕ
Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы лорд Дон Туиг заявил, что мирные инициативы президента США Дональда Трампа не приносят результатов из-за непоследовательности его действий и позиций.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, лорд Дон Туиг.
По словам Туига, сложно понять, к каким именно целям стремится американский лидер.
"В один день он говорит, что будет вводить тарифы, на следующий - отменяет. Сегодня говорит, что может договориться с Путиным, завтра - нет. Он обещает работать над решением проблемы, но не делает этого", - отметил политик.
Представитель ПАСЕ подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от поддержки США, однако непредсказуемость действий Трампа усложняет взаимодействие:
"Сегодня он говорит, что Украина должна вернуть все свои земли, а завтра может заставить ее идти на уступки. Поэтому трудно сказать, насколько серьезно он вовлечен в мирный процесс. Похоже, это скорее "для галочки", - добавил Туиг.
Он подытожил, что сейчас и Киеву, и НАТО чрезвычайно сложно понять реальные намерения Трампа и оценить перспективы его мирного плана.
Мирные инициативы Трампа
Президент США Дональд Трамп с начала своего второго срока пытается достичь завершения российско-украинской войны. Ради этого он неоднократно контактировал с российским диктатором Владимиром Путиным - в частности, в августе между ними состоялась встреча на Аляске.
Впрочем, Путин отверг предложения Трампа о полном прекращении огня, а после переговоров даже усилил ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре.
На этом фоне Трамп признал, что Путин его разочаровал, отметив, что их "хорошие отношения" не имеют никакого значения.
Несмотря на это, в сентябре американский президент выразил уверенность, что война завершится, "все будет сделано правильно" и уже вскоре могут появиться положительные новости.
По его словам, отношения между Путиным и Зеленским ужасные. Однако решение по завершению войны будет найдено.