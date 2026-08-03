Почему мирные переговоры пока не имеют шансов на успех: объяснение источников РБК-Украина

Еще несколько месяцев назад дипломатическая ситуация выглядела несколько иначе. Украина заметно нарастила интенсивность ударов по тылам РФ. Отсутствие оперативных прорывов окупантов на фронте и рост недовольства внутри России давали надежду, что Владимир Путин сядет за стол переговоров.

Однако активизация украинских ударов вызвала в Кремле обратный эффект - стремление достичь целей любой ценой. Москва готовит для украинцев еще одну тяжелую зиму, рассчитывая сломать тыл.

"У обеих сторон отсутствует стратегия выхода из войны", - констатировал собеседник издания в украинских властях.

Провал концепции "уступок" и идеи "Донниленда"

Почти год ушел на то, чтобы доказать Вашингтону неприемлемость добровольного выхода Украины со всей территории Донбасса (идеи в стиле "духа Анкориджа"). Эту позицию твердо разделяют и президент Владимир Зеленский и украинское общество.

Американские партнеры искренне не понимали такой принципиальности:

непонимание позиции. "Американцы нас много раз спрашивали: ну вот почему вы так уперлись в этот кусочек Донбасса, который на карте даже не найти?.. Отдайте - и будет вам мир", - рассказывал украинский переговорщик;

отсутствие ресурсов: американская сторона особенно удивлялась борьбе за регион, где нет значительных залежей нефти и газа.

Также не реализовался сценарий создания "Донниленда" - свободной экономической или демилитаризованной зоны на Донбассе. Украина была готова обсуждать этот компромисс, но его отвергла уже Москва.

Поиск новых форматов и визит из США

Пока украинские дипломаты ищут новые варианты, поскольку предыдущие концепции оказались нежизнеспособными.

"Мы сейчас находимся в поиске новых идей, поскольку старые не работают", - отметил собеседник издания среди переговорщиков.

Определенные надежды дипломаты возлагают на ожидаемый в августе визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. После столицы Украины они планируют посетить Москву.

"Когда они к нам приедут, будем сидеть и компоновать что-нибудь из разных вариантов", - описал планы собеседник издания с украинской стороны.