Почему мы не обращаемся к психологу, даже когда жизненно необходимо: как избавиться от страхов и стереотипов

Психологическая помощь до сих пор остается темой, которую многие обходят стороной. Даже в кризисе мы продолжаем "держаться", откладывать заботу о себе и молча нести внутреннее бремя. Но такая выдержка - не всегда о силе. Часто это - следствие глубоко укоренившегося страха из прошлого.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.
"В нашей культуре до сих пор живет старый сценарий - сильный должен справляться сам, а обращение за помощью воспринимается как признак слабости или поражения", - объясняет психолог.
Этот страх берет начало из опыта поколений, где откровенность была табуирована, а психотерапия ассоциировалась с клеймом или изоляцией. Многих парализует мысль, что придется потерять контроль или раскрыть свои раны перед посторонним человеком.
"Мы боимся потерять контроль, раскрыть свои глубокие раны и быть понятыми неправильно. Но настоящая смелость - это не скрывать боль, а позволить себе ее почувствовать и обработать с поддержкой", - говорит эксперт.
Еще один барьер - непонимание, кто именно такой психолог и как работает терапия. Есть много направлений, стилей, школ, и не каждый специалист может подойти.
"Негативный опыт с одним специалистом легко превращается в общее разочарование в терапии, и человек закрывается, отказываясь от поиска пути к себе", - отмечает Анна Богомолец.
Но важно понимать: отказ от помощи - это не проявление силы, а потеря доступа к собственному ресурсу.
"Мы привыкли убегать - в работу, телефоны, сериалы, вечеринки, разговоры о других. Но от себя не убежишь", - говорит психолог.
По ее словам, психотерапия - это не о "починить себя" или "устранить недостатки". Это - пространство для честной встречи с собой, без масок и украшений.
"В самом слове психотерапия - psyche (душа) и therapeia (забота, служение). Это мягкий путь домой - туда, где тебя давно ждешь ты сам", - подытоживает Анна Богомолец.
Многих останавливает не только страх, но и путаница в ролях специалистов. Стоит понимать разницу между ними:
Понимание этой разницы помогает выбрать именно того специалиста, который сейчас нужен, и не бояться обращаться.
Вас также может заинтересовать: