Почему почти четверть украинцев до сих пор не может податься на компенсацию "єВідновлення": ответ Шуляк

Кроме этого, по ее словам, даже у тех, кто компенсацию получил, иногда нет возможности оплатить обязательные для этого сборы и взносы. Следовательно, программу следует продолжать и совершенствовать.

По ее словам, согласно опросу, проведенному Фондом в сотрудничестве с Чешской гуманитарной организацией "Людина в біді", 76% граждан, получивших компенсацию "єВідновлення", а речь идет о почти 130 тыс. семей, не сталкивались с существенными трудностями при подаче заявлений на нее. Однако для почти четверти из них процедура проходила не так просто. В основном речь шла о:

7% - непонятность процедуры подачи заявления;

4% - отсутствие четкой информации о перечне необходимых документов;

4% - трудности с заполнением формы через портал или приложение "Дія";

3% - отсутствие необходимых устройств для подачи заявления в электронной форме;

3% - отсутствие необходимых документов.

Елена Шуляк также сообщила, что очень много заявителей, жилье которых находится на прифронтовых территориях и там, где ведутся боевые действия, даже не могут выехать в ЦПАУ, чтобы подать заявление на компенсацию. Но на уровне законодательства прописана возможность организовать мобильные ЦПАУ.

"Не все люди могут выехать в ЦПАУ, не у всех есть мобильные телефоны с приложениями. А передвижные ЦПАУ, мобильные группы при центрах социальной защиты, они могли бы работать, принимать от людей заявления и максимально объяснять как действовать, поскольку для некоторых граждан механизм до сих пор не до конца понятен", - акцентировала Шуляк.

Кроме того, добавила она, от граждан поступает очень много обращений о невозможности оплатить нотариальные услуги и пенсионный взнос в размере 1%.

По словам нардепа, категория людей, которые не только потеряли жилье, а вообще остались без средств к существованию, достаточно велика, поэтому для них важно иметь определенные льготы. Поэтому государство должно идти навстречу и делать для них эти процедуры дешевле.

Шуляк отметила, что учитывая объемы разрушений некоторых населенных пунктов Украины, среди необходимых изменений в программу "єВідновлення" следует добавить также возможность подаваться на компенсацию по упрощенной процедуре. В этом случае, пояснила она, нужно определить критерии процента разрушенности, а жилье, расположенное в таких населенных пунктах, считать уничтоженным автоматически. Это даст возможность не проводить соответствующие обследования.

Парламентарий также обратила внимание на то, что правительство до сих пор не расширило программу "єВідновлення" для граждан, чье разрушенное или поврежденное жилье находится на временно оккупированных территориях. Одна из причин - непонятный алгоритм по обследованию такого жилья.

"Напомню, в конце 2023 года был проведен так называемый Мелитопольский эксперимент о возможности обследования разрушенного жилья дистанционно. По его итогам, определенное количество граждан получили сертификаты "єВідновлення". Но правительство до сих пор не масштабировало этот экспертимент", - рассказала Шуляк.

Поэтому, по ее мнению, нужно продолжать поиск вариантов - если для других населенных пунктов на ВОТ нельзя использовать Мелитопольский эксперимент, возможно есть альтернативные пути.

"А они точно есть, работать именно с теми людьми, которые находятся здесь сейчас на территории Украины, но, к сожалению, не имеют жилья", - резюмировала Шуляк.

Она акцентировала на необходимости открыть Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ), поскольку информация о распределении компенсаций, количестве выданных сертификатов, решениях комиссий и т.д. должна быть максимально открытой.

"Прозрачность важна для понимания масштабов программы, а также для ее совершенствования. Поэтому доступ к данным РПУИ должен быть открытым на национальном уровне. Я обратилась с этой просьбой к премьер-министру Юлии Свириденко", - сообщила Елена Шуляк.