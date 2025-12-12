Почему курс евро рекордно вырос? Ответ банкира

"Главная причина резкого роста курса евро в Украине связана именно с мировой конъюнктурой. По состоянию на 11 декабря среднее соотношение евро к доллару составило 1 к 1,17. Для примера: 20 ноября среднее соотношение было на уровне 1 к 1,15, а по состоянию на 1 декабря - 1 к 1,16", - пояснил банкир.

Официальный курс Европейского центрального банка с 1 января по 12 декабря этого года вырос с 1,03 до 1,17 долларов к евро.

Тарас Лесовой также сказал, что дополнительное влияние оказывает повышенный спрос на евровалюту со стороны украинского бизнеса и импортеров, которые активно проводят расчеты именно в евро.

Банкир добавил, что ситуация со спросом на евро на межбанковском рынке может выровняться в будущем, когда НБУ будет иметь достаточную возможность осуществлять интервенции на межбанке именно в евро, ведь постепенно основным финансовым "донором" Украины становится ЕС.