Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит

Главное:

Почему страны Запада внезапно начали признавать независимость Палестины?

Как на это реагирует Израиль?

Приблизит ли признание Палестины мир на Ближнем Востоке?

Нынешняя сессия Генассамблеи ООН обещала быть такой же, как и многие предыдущие: десятки лидеров со всего мира должны были бы приехать в Нью-Йорк, выступить с громкими заявлениями, а дальше вернуться в свои страны и к рутинным делам. Но в этом году все интереснее. Неожиданно в центре внимания в ООН оказалась Палестина.

Буквально накануне сессии Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признали Палестину независимым государством. Аналогичное решение ожидается и от Франции, президент которой Эмманюэль Макрон хочет сформировать на Генассамблее настоящий "дипломатический фронт" против Израиля и его союзника США. В ответ на это премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал к "борьбе", заявив, что такой шаг "поставил под угрозу существование" Израиля.

Палестинская проблема

Проблеме Палестины уже много десятков лет. В 1947 году резолюция ООН №181 предусматривала создание на Ближнем Востоке двух государств – Израиля и Палестины. И если в ходе целого ряда конфликтов между Израилем и его арабскими соседями еврейское государство таки было создано и смогло утвердиться, то палестинские группировки не получили желаемого и начали террористическую войну против Израиля.

Такое положение дел сохранялось на протяжении всей Холодной войны. В начале 90-х начался процесс примирения между израильтянами и палестинцами. В результате этого, собственно, и возникла Палестинская национальная автономия. Она была создана после 1993 года, когда Израиль и "Организация освобождения Палестины" (ООП) подписали рамочное соглашение в Осло.

Согласно формуле "территории в обмен на мир", ООП признала государство Израиль и отказалась от терроризма. Взамен Израиль предоставил организации в управление часть территорий на Западном берегу реки Иордан и Сектор Газа. Там была создана Палестинская национальная администрация (ПНА) – временный орган, который должен был осуществлять управление территориями до подписания окончательного соглашения о мирном урегулировании с Израилем.

Новое соглашение так и не было реализовано по целому ряду причин. В 2000 году стороны провалили окончательные договоренности из-за разногласий относительно границ, статуса города Иерусалим, который Израиль и ПНА считали своей столицей, права на возвращение палестинских беженцев, а также гарантий безопасности для Израиля.

В руководстве ПНА и израильском истеблишменте хватало противников соглашений Осло, поэтому на фоне провала переговоров вспыхнула так называемая "Интифада аль-Аксы" – конфликт низкой интенсивности. Он сопровождался терактами и беспорядками со стороны палестинского населения, а в ответ Израиль осуществлял жесткие силовые акции. Сейчас процесс создания государства в Палестине де-факто поставлен на паузу. А в Секторе Газа уже два года продолжаются активные боевые действия между ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС, спровоцированные масштабным нападением террористов на Израиль 7 октября 2023 года.

Мотивы признания Палестины и ее эффект

Очередная волна признаний Палестины, несмотря на резонанс, является скорее символическим шагом, но с политическими мотивами, сказал РБК-Украина израильский дипломат и аналитик Аркадий Мил-Ман.

Уже более 140 стран мира это признание уже сделали ранее (в том числе и Украина). Кроме того, в 2012 году Генассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя. ПНА также является членом нескольких других международных организаций.

"Все эти решения носят исключительно символический характер, который, по большому счету, не меняет ситуацию и не поддерживает стороны для решения этого конфликта и завершения этой войны", – отметил Мил-Ман.

Боевики ХАМАС (фото: Getty Images)

Ранее Великобритания, Франция, Австралия и некоторые другие страны не признавали Палестину как государство, заявляя, что ее государственность должна быть реализована через прямые переговоры с Израилем. Но позиция части из этих стран изменилась из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа летом этого года, на фоне боевых действий против ХАМАС.

Признание Палестины в Лондоне и Париже рассматривают как способ привлечь внимание международного сообщества к ситуации в анклаве, а также усилить давление на Израиль, чтобы тот прекратил боевые действия. Но это не единственное мнение в западном политикуме. К примеру, против признания Палестины выступили оппозиционные в Великобритании партии консерваторов и Reform UK. В то же время сам премьер-министр страны Кир Стармер хоть и заявил о признании Палестины, но подчеркнул недопустимость участия в ее политической жизни группировки ХАМАС, которая до сих пор контролирует по крайней мере часть Сектора Газа.

Ответ Израиля

В этой ситуации перед израильским правительством есть несколько опций, учитывая внутри- и внешнеполитические обстоятельства. Среди предложений: аннексия Западного берега реки Иордан (Иудеи и Самарии), расширение израильских поселений и дипломатические меры вроде пересмотра уровня отношений с отдельными странами, которые признали Палестину.

"Картина очень сложная, и сегодня находится в одной из точек кипения, из которой сложно выйти из-за политики правительства Нетаньяху. По мнению более половины населения Израиля, он продолжает войну в Секторе Газа, исходя из своих политических соображений, а не из соображений национальной безопасности Израиля", – сказал изданию Мил-Ман.

К внутриполитическим факторам следует отнести попытки Нетаньяху удержаться у власти, сохранив парламентскую коалицию. По мере затягивания войны в Газе с этим возникает всё больше трудностей. В этом контексте всё больше вызовов возникает и от ультраправых членов коалиции, и от более центристских. Эта ситуация в целом является производной от текущего состояния израильского общества.

Израильская операция против ХАМАС продолжается с конца 2023 года и уже является едва ли не самой длинной в истории Израиля. За это время группировка была серьезно ослаблена, однако не до конца уничтожена. Кроме того, Израиль значительно ослабил другие силы в регионе, которые представляли для него угрозу – группировку "Хезболла" в Ливане и Иран. Все это имеет прямое влияние на израильское общество. Впрочем, двоякое.

"Война в Газе – это серьезная проблема, которая сегодня расколола израильское общество. И это продолжается. С другой стороны, объединение вокруг флага идет по другим мотивам. Основной мотив – это вопросы, которые касаются безопасности. Но там очень много противоречий. С одной стороны, резервисты в армии продолжают воевать в Газе. С другой стороны, часть из них не согласны с тем, что война продолжается", – отметил РБК-Украина Мил-Ман.

Еще одним важным фактором в контексте дальнейших действий Израиля будет позиция США. Нетаньяху уже анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам Мил-Мана, для жестких действий, например по Иудее и Самарии Израилю потребуется поддержка США.

С другой стороны, ряд арабских монархий Персидского залива уже заявили, что в таком случае нормализации отношений с Израилем в рамках так называемых "соглашений Авраама" не будет. Это в свою очередь противоречит интересам США в регионе. Кроме того, в отдельных европейских столицах начинают говорить и о возможных торговых или санкционных ограничениях против Израиля, в случае эскалации.

Впрочем, никакие дипломатические акты со стороны западных стран никак не помогают решить фундаментальную проблему – наличие в регионах многочисленных организаций, которые в принципе отказывают Израилю в праве на существование, в частности, того же ХАМАС. И пока не будет решена эта проблема, эскалация, военная и дипломатическая, будет раскручиваться и дальше.