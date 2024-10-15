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Почему КНДР подорвала дороги, которые ведут в Южную Корею: разъяснение эксперта

Иллюстративное фото: военные КНДР подорвали дороги, которые ведут в Южную Корею (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Подрыв Северной Кореей дорог, которые ведут в Южную Корею, является символическим жестом. Такие дороги ранее были построены из-за улучшения отношений между странами.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Насчет подрыва дорог конкретно. Вы знаете, я думаю, что это больше символические действия", - подчеркнул Мусиенко. 

Он напомнил, что такие дороги были построены в знак потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном. Допускалась возможность, что между странами даже откроют движение. Поскольку в Южной Корее есть партии, которые поддерживают мирный путь развязывания конфликта с КНДР. 

При этом в Южной Корее очень много беженцев, которые сбежали из Северной Кореи. Большая часть из них бежала по минным полям, через колючую проволоку.

"Я это к тому, что если там бежали из-за минных полей ценой такой, то, возможно, кто-то из северокорейских военных тоже захочет убежать, даже под пулями, все может быть. И потому это больше символические жесты", - объяснил Мусиенко. 

По мнению эксперта, северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, как и главе Кремля Владимиру Путину, нужно подкреплять свой статус авторитарного правителя постоянными внешними угрозами для КНДР. 

Конфликт между Южной Кореей и КНДР

Напомним, еще на прошлой неделе Северная Корея начала разбрасываться угрозами в адрес Южной Кореи. Причиной для этого стало то, что Сеул якобы распространил на территории КНДР листовки с "клеветой".

На этом фоне Северная Корея взорвала участки дорог на своей территории, которые соединяли ее с Южной Кореей.

Более детально о скандале между странами - в материале РБК-Украина.

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