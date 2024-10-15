Почему КНДР подорвала дороги, которые ведут в Южную Корею: разъяснение эксперта

"Насчет подрыва дорог конкретно. Вы знаете, я думаю, что это больше символические действия", - подчеркнул Мусиенко.

Он напомнил, что такие дороги были построены в знак потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном. Допускалась возможность, что между странами даже откроют движение. Поскольку в Южной Корее есть партии, которые поддерживают мирный путь развязывания конфликта с КНДР.

При этом в Южной Корее очень много беженцев, которые сбежали из Северной Кореи. Большая часть из них бежала по минным полям, через колючую проволоку.

"Я это к тому, что если там бежали из-за минных полей ценой такой, то, возможно, кто-то из северокорейских военных тоже захочет убежать, даже под пулями, все может быть. И потому это больше символические жесты", - объяснил Мусиенко.

По мнению эксперта, северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, как и главе Кремля Владимиру Путину, нужно подкреплять свой статус авторитарного правителя постоянными внешними угрозами для КНДР.