Обидели Кима? Почему КНДР снова угрожает Южной Корее и есть ли риск масштабной войны

За последние дни напряженность на Корейском полуострове резко возросла. КНДР в ответ на листовки с критикой Ким Чен Ына привела войска в боевую готовность и, возможно, обдумывает возможность подрыва дорог, связывающих ее с Южной Кореей.

О причинах эскалации, яростной риторики Северной Кореи и о том, есть риски вооруженного конфликта, - в материале РБК-Украина .

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Листовки с "клеветой" и обмен угрозами

В минувшую пятницу КНДР выступила с обвинениями в адрес Южной Кореи. Согласно заявлениям, до Пхеньяна снова долетели беспилотники с пропагандистскими листовками. Всего с начала октября такие дроны были трижды замечены в районе столицы.

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что листовки были наполнены "подстрекательскими слухами и чепухой". Северокорейский МИД уточнил, что они содержали политическую пропаганду и клевету в отношении лидера Ким Чен Ына.

Официальный Пхеньян расценил это как нарушение "священного суверенитета", угрозу безопасности и назвал серьезной провокацией, которая может привести к вооруженному конфликту. Кроме того, заявил о подготовке всех средств нападения.

"Преступники больше не должны рисковать жизнями своих граждан", - говорится в заявлении МИД в адрес Сеула.

Пока неясно, кто запустил дроны с листовками. Ни одна активистская группа в Южной Корее, которая настроена против Севера, не взяла ответственность. Министерство обороны сначала отрицало версию Пхеньяна, но позже Объединенный комитет начальников штабов отметил, что не может подтвердить, являются ли обвинения Пхеньяна правдой или нет.

Фото: предполагаемое изображение беспилотника над Пхеньяном (kcna.kp)

Отметим, единственное предполагаемое изображение одного из беспилотников было показано по северокорейскому государственному ТВ. На кадрах виден крылатый объект белого цвета на фоне темного неба. Тип дрона не указан.

Тем временем Южная Корея посоветовала оппонентам не действовать опрометчиво.

"Мы решительно и беспощадно ответим, если Север поставит под угрозу безопасность нашего народа", - говорится в заявлении Юга.

Как Север и Юг "воюют" воздушными шарами

Этот инцидент стал первым, когда Северная Корея напрямую обвинила соседа в применении беспилотников для сбрасывания листовок с критикой Ким Чен Ына.

Хотя ранее группы активистов на Юге, часть из которых возглавляют перебежчики из КНДР, для таких же целей использовали воздушные шары. С помощью них перебрасывали USB-флешки с южнокорейским кино, популярной музыкой K-pop и листовки, в которых называли Кима "свиньей".

Это вызвало ответную реакцию со стороны Севера, который за последние месяцы запустил тысячи воздушных шаров с мешками, наполненными макулатурой и другими бытовыми отходами.

Что касается беспилотников, то за последние годы Южная Корея неоднократно обвиняла КНДР в нарушении воздушного пространства. Например, в декабре 2022 года поднимались самолеты после того, как пять северокорейских дронов заметили над районом Большого Сеула. Военные сделали несколько выстрелов, но не смогли сбить ни одну из целей.

Событие побудило президента Юн Сок Йоля ускорить разработку беспилотников-шпионов, чтобы следить за военными объектами Северной Кореи. Личный интерес к разработке дронов также проявил Ким Чен Ын, который пообещал курировать производство усовершенствованных БПЛА с большей дальностью полета.

КНДР в боевой готовности и может подорвать дороги

Крайние заявления о беспилотниках вызвали гневные перепалки между Севером и Югом. Это не является чем-то необычным, но свежий скандал отражает резкое ухудшение межкорейских отношений.

Северная Корея говорит, что ее передовые армейские подразделения вблизи демилитаризованной зоны готовы нанести удар без предупреждения по целям на Юге. С вечера воскресенья восемь артиллерийских бригад, вооруженных в соответствии с расстановкой сил и средств в военное время, приведены в полную боевую готовность.

Также северокорейский генштаб приказал подразделениям каждого уровня подготовить контрмеры на случай, если беспилотники снова пересекут границу.

Фото: войска Северной Кореи возле демилитаризованной зоны приведены в полную боеготовность (фото иллюстративное kcna.kp)

Этот приказ прозвучал после того, как влиятельная сестра Кима, Ким Йо Чжон, назвала "самоубийственным" предупреждение министерства обороны Южной Кореи о беспощадном ответе.

"Это время установлено не нами... Момент, когда в небе над нашей столицей снова будет обнаружен беспилотник, безусловно, приведет к ужасающей катастрофе", - заявила она.

Ее слова в Сеуле расценили как "лицемерное поведение, которое продолжает провокации".

"Мы четко предупреждаем, что, если Северная Корея нанесет ущерб безопасности нашего народа, этот день будет концом северокорейского режима", - добавили в южнокорейском минобороны.

Сегодня спикер Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Чжун заявил, что КНДР готовится подорвать свою часть дорог, которые соединяют ее с Южной Кореей. По его словам, не исключено, что подрывы могут произойти уже 14 октября.

Если это случится, то разрушение дорог станет очередным случаем, когда Пхеньян уничтожит символы сближения с Сеулом. В 2020 году Северная Корея подорвала межкорейский офис связи, что, вероятно, было попыткой привлечь внимание мировой общественности к рискам новой войны.

Чем вызвана настолько яростная риторика Пхеньяна

Легитимность северокорейского режима во многом основана на поддержке исключительно позитивного имиджа династии Кимов, которая правит страной с момента основания в 1948 году. В результате режим крайне чувствителен к внешним попыткам бросить вызов культу личности, окружавшему Ким Чен Ына, а до него - Ким Чен Ира и Ким Ир Сена (его отца и деда).

По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, в Южной Кореи думали, как ответить на "войну мелких пакостей" со сбросом мусора, и решили действовать пропагандистским методом.

"Это такой сильный ход. Нужно понимать, что, когда мы говорим о КНДР, речь идет о тоталитарном государстве. Где не просто культ личности, а обожествление Кима. Поэтому листовки восприняли как личное оскорбление", - рассказал он РБК-Украина.

Фото: острая риторика связана с оскорблением Ким Чен Ына и желанием продемонстрировать силу (Getty Images)

В принципе обстрелы через границу случались раньше, хотя и нечасто. Но теперь градус напряженности поднялся и, помимо ответа на обиду вождя, Северная Корея устраивает демонстрацию силы.

"Они хотят показать, что наступили другие времена, что они не боятся воевать. Что сейчас за ними России, они стали мощнее и их надо бояться. Что даже на оскорбления они будут отвечать огнем", - добавил политолог.

Есть ли риск масштабного вооруженного конфликта

То, что сейчас наблюдается на Корейском полуострове, происходит десятилетиями. Причем провокация с листовками против Ким Чен Ына была не самой большой за долгое время, объясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

"С 2022 года Северная Корея постоянно испытывает рамки дозволенного. Речь не идет о том, чтобы действительно полноценно начать какой-то конфликт или войну. КНДР пытается понять, на каком моменте будет реагировать Запад. А также очень важно, на каком моменте станет реагировать Китай. Мы видим, что сейчас режим Кима взял курс на определенное противостояние с Китаем, они хотят вырваться в более независимые экономические воды. И выходит так, что сейчас Северной Корее важно понять, кто, что и в какой момент будет делать в отношении их провокаций", - рассказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Если бы речь действительно шла о рисках вооруженного конфликта, то медиа уже бы писали о куда большей концентрации войск и сил огневого поражения вблизи демилитаризованной зоны, соглашается Фесенко.

По его мнению, прямо сейчас такой угрозы нет. Максимум, на что может решиться КНДР, - это обстрелы приграничных районов.

"Думаю, война не нужна России. Они хотят, чтобы Север помогал им, а не воевал с Югом. Тем более, что это может привести к обострению отношений с Южной Кореей, а россияне не хотят сжигать все мосты с этой страной. Ну и Китаю война не нужна, думаю, он будет сдерживать КНДР и до какого-то масштабного военного конфликта дело не дойдет", - добавил собеседник.

Обострение как способ повлиять на выборы в США

С тех пор как дипломатия Кима и бывшего президента США Дональда Трампа потерпела крах в 2019 году, Северная Корея прибегает ко все более враждебной риторике. Напомним, тогда были надежды на то, что лидеры договорятся о сворачивании ядерной программы КНДР в обмен на смягчение международных санкций.

Но после провала Ким Чен Ын активизировал ядерные и ракетные испытания, а Южная Корея усилила связи с Соединенными Штатами и Японией. В прошлом месяце появились фото с завода по обогащению урана для атомных бомб, а официальные лица Сеула предупредили, что КНДР может провести ядерные испытания ближе к выборам президента США.

Поэтому западные наблюдатели полагают, что таким образом Северная Корея пытается в который раз показать кандидатам - Трампу и Камале Харрис - способность разжигать нестабильность на Корейском полуострове.

Владимир Фесенко считает эту версию интересной и подчеркивает, что еще летом были предположения, что россияне могут "подложить свинью" Джо Байдену и косвенно Харрис.

"Они не заинтересованы в большой войне, но хотели бы спровоцировать символический конфликт на границе между Кореями. Чтобы показать слабость демократов. Чтобы дать аргумент Трампу, мол, если бы он был президентом, войны бы не было, а при Байдене "идет одна война за другой. Такой вариант я не исключаю. Показательный конфликт возможен, чтобы повлиять на выборы в США. Но так, чтобы он не превратился в конфликт, который не нужен союзникам КНДР", - отметил политолог.

При подготовке текста использовались: публикации KCNA (государственного агентства Северной Кореи), южнокорейского издания Yonhap, Bloomberg и The Guardian, комментарии главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко и эксперта Совета внешней политики "Украинская Призма" Александра Краева.