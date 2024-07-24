Почему Китай решил пригласить Кулебу именно сейчас: политолог назвал две причины

По его словам, первая причина - системная. Она связана с интересом Китая быть посредником в будущих мирных переговорах между Киевом и Москвой.

При этом, как добавил политолог, есть и вторая причина. Она - системная и состоит в возможном недовольстве Пекина визитами российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. Еще больше КНР мог не понравится "пышный прием" премьера Индии Нарендры Моди в Москве.

Многие комментаторы увидели в таком приеме жест в адрес Китая: РФ якобы от него не зависит.

"Китаю не понравилось, как принимали Моди, и сделал обратный жест. Думаю, приглашение Кулебы стало ответом на тот визит индийского премьера. Конечно, главной причиной является мирный процесс с Россией. Проблема в том, что Украина и Китай видят его по-разному", - уточнил Фесенко.