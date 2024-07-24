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Почему Китай решил пригласить Кулебу именно сейчас: политолог назвал две причины

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Китай решился пригласить украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу только спустя более двух лет после начала полномасштабного вторжения России. Этому есть две причины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, первая причина - системная. Она связана с интересом Китая быть посредником в будущих мирных переговорах между Киевом и Москвой. 

При этом, как добавил политолог, есть и вторая причина. Она - системная и состоит в возможном недовольстве Пекина визитами российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам. Еще больше КНР мог не понравится "пышный прием" премьера Индии Нарендры Моди в Москве. 

Многие комментаторы увидели в таком приеме жест в адрес Китая: РФ якобы от него не зависит. 

"Китаю не понравилось, как принимали Моди, и сделал обратный жест. Думаю, приглашение Кулебы стало ответом на тот визит индийского премьера. Конечно, главной причиной является мирный процесс с Россией. Проблема в том, что Украина и Китай видят его по-разному", - уточнил Фесенко.

Что предшествовало

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера, 23 июля, приехал в Китай по приглашению своего китайского коллеги Ван И.

Там он обсуждает вопрос войны РФ против Украины, а также двусторонние отношения Киева и Пекина.

Более детально о визите - в материале РБК-Украина.

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МИД УкраиныКитайДмитрий Кулеба