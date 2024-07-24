Чому Китай вирішив запросити Кулебу саме зараз: політолог назвав дві причини

Китай наважився запросити українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу лише більш як через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Цьому є дві причини.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
За його словами, перша причина - системна. Вона пов'язана з інтересом Китаю бути посередником у майбутніх мирних переговорах між Києвом та Москвою.
При цьому, як додав політолог, є й друга причина. Вона - системна і полягає у можливому невдоволенні Пекіна візитами російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї та В'єтнаму. Ще більше КНР міг не сподобатися "пишний прийом" прем'єра Індії Нарендри Моді у Москві.
Багато коментаторів побачили у такому прийомі жест на адресу Китаю: РФ нібито від нього не залежить.
"Китаю не сподобалося, як приймали Моді, і зробив зворотній жест. Думаю, запрошення Кулеби стало відповіддю на той візит індійського прем'єра. Звичайно, головною причиною є мирний процес з Росією. Проблема в тому, що Україна та Китай бачать його по-різному", - уточнив Фесенко.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчора, 23 липня, приїхав до Китаю на запрошення свого китайського колеги Ван І.
Там він обговорює питання війни РФ проти України, а також двосторонні відносини Києва та Пекіна.
Більш детально про візит - у матеріалі РБК-Україна.
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