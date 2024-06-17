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Две страны отозвали свои подписи под совместным коммюнике после Саммита мира в Швейцарии

Понедельник 17 июня 2024 00:47
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Две страны отозвали свои подписи под совместным коммюнике после Саммита мира в Швейцарии Фото: Саммит мира в Швейцарии (Офис Президента)
Автор: Эдуард Ткач

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике после Саммита мира в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального совета Швейцарии.

Два государства были исключены из списка стран подписантов, что следует из нижней части документа. При этом причины отзыва подписей не указываются.

Таким образом, количество подписавших уменьшилось с 80 до 78, а не подписавших увеличилось до 15.

Кроме Ирака и Иордании, в число отказавшихся подписывать коммюнике вошли: Армения, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Таиланд и ОАЭ.

В то же время, среди подписантов документа есть дружественные России страны, а именно: Венгрия, Турция и Сербия.

Напомним, что Швейцария планирует обсудить с Россией, Китаем и другими странами, которых не было на саммите мира, итоги встречи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что второй саммит мира может пройти до выборов президента США.

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