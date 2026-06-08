Почему Израиль и Иран балансируют на грани и кто может предотвратить крупномасштабную войну

Главное: Возобновление ударов: Израиль и Иран впервые с апреля нарушили затишье и перешли к прямому военному противостоянию.

Израиль и Иран впервые с апреля нарушили затишье и перешли к прямому военному противостоянию. Интерес Тегерана: Иран бьет по Израилю ограниченно, но избегает полномасштабной эскалации, чтобы не сорвать выгодные для себя переговоры с США.

Иран бьет по Израилю ограниченно, но избегает полномасштабной эскалации, чтобы не сорвать выгодные для себя переговоры с США. Экономический рычаг: Тегеран сдерживает полноценную эскалацию, но давит на Трампа из-за угрозы блокирования Ормузского пролива.

Внутренний фактор: Нетаньяху вынужден действовать проактивно на фоне подготовки Израиля к осенним парламентским выборам.

Нетаньяху вынужден действовать проактивно на фоне подготовки Израиля к осенним парламентским выборам. Временный характер: США имеют достаточно рычагов влияния, поэтому нынешняя вспышка конфликта вряд ли перерастет в большую войну.

Постепенное напряжение

В апреле этого года, после 40-дневной войны между Израилем и США против Ирана казалось, что напряжение на Ближнем Востоке пошло на спад. Штаты втянулись в долгие и сложные переговоры с новой иранской властью. А единственной горячей точкой в регионе оставался Южный Ливан.

Местная группировка "Хезболла" давно имеет тесные союзнические отношения с Ираном, поэтому в ходе конфликта поддержала Тегеран и начала обстреливать север Израиля. В ответ Тель-Авив начал наземную операцию, чтобы устранить эту угрозу.

Успехи Израиля до сих пор ограничены. "Хезболла" использует давно испытанную партизанскую тактику.

Кроме того, группировка позаимствовала опыт российско-украинской войны с акцентом на дешевые и массовые дроны, против которых Израиль до сих пор не нашел противодействия. Особые трудности израильской армии создают дроны на оптоволокне.

Но главное – дипломатическое прикрытие. В ходе переговоров с США Иран четко заявил, что фронт в Ливане является составляющей будущих договоренностей, Израиль должен прекратить боевые действия и там. Как следствие, США давили на Тель-Авив, чтобы тот не создавал лишнее напряжение.

При этом у "Хезболлы" более развязаны руки, и обстрелы израильской территории продолжаются. Поворотным в этом плане стал случай 7 июня. В воскресенье утром группировка впервые за долгое время нанесла массированный ракетный удар.

Израиль в ответ атаковал район Дахия в столице Ливана Бейруте, где находится руководство "Хезболлы".

Еще на этапе подготовки израильского удара министр иностранных дел страны Аббас Арагчи опубликовал в соцсети Х флаги Ливана и Ирана. Такое дипломатическое предупреждение впоследствии вылилось собственно в удар по Израилю.

Стратегии Ирана и Израиля

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от расчетов в Тегеране, Тель-Авиве, а также в Вашингтоне.

Для Ирана переговоры, которые продолжались в течение последних двух месяцев, в целом складывались в его пользу. Тегеран использовал против США тот факт, что время играет больше на его стороне.

Иранское руководство умело использует возможность влиять на мировую экономику через блокирование Ормузского пролива. Это, в свою очередь, создает мощный рычаг давления на Трампа.

Для президента США важны сразу несколько моментов в этом плане – необходимость уменьшить цены на топливо для американцев и показать хотя бы какую-то победу перед выборами его партии в Конгресс.

В конце концов, не стоит забывать и о давлении на Трампа со стороны арабских союзников в Персидском заливе.

В то же время иранская власть понимает, что может дольше терпеть нынешний статус-кво с отсутствием полноценного соглашения благодаря тому, что является менее чувствительной к общественному мнению. На практике это означает, что угрозы Трампа в отношении Ирана эффективны лишь частично.

С этой точки зрения Ирану не выгодна новая полноценная эскалация, ведь она может свести на нет все, чего добился и еще может добиться Тегеран от США. Отсюда – риторика из Тегерана, которая с одной стороны, агрессивна, с другой, не переходит грань.

"Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ. Этот ответ является предупреждением прекратить свое зло; любые новые действия встретят еще более сокрушительный ответ и более тяжелые последствия", – сразу после ударов заявил советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

Для Израиля все совсем по-другому. Войну против Ирана США завершили фактически единолично и до конца не уничтожили ни ядерный, ни ракетный потенциал Ирана. Более того, к власти в Тегеране пришли более радикальные лидеры, у которых меньше "тормозов".

Все это не устраняет, а наоборот усиливает угрозу для Израиля. Особенно в более длительной перспективе, когда Иран сможет восстановить свои военные возможности.

К тому же, нужно учитывать фактор внутренней политики – приближение парламентских выборов в Израиле, которые должны состояться этой осенью. Чтобы хотя бы сохранить свое реноме "сильного политика", Нетаньяху нужно и в дальнейшем действовать проактивно.

Фактор США

В Вашингтоне новое обострение между Израилем и Ираном встретили раздраженно – по крайней мере, судя по заявлениям Трампа.

"Вы выпустили ракеты – достаточно. Вернитесь за стол переговоров", – заявил президент США в эфире Fox News, обращаясь к Ирану.

Впоследствии состоялся и его срочный разговор с Нетаньяху. Как сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп попросил Нетаньяху временно отложить ответные меры против Ирана.

По словам американских чиновников, Нетаньяху пытался противостоять этому и убедить Трампа позволить Израилю атаковать Иран.

Впрочем, уже через несколько часов израильская авиация нанесла удары по иранским объектам. Но чиновник минобороны США сообщил Axios, что израильские удары были "относительно ограниченными".

Учитывая это, не исключено, что Нетаньяху удалось добиться от Трампа согласия на удар по Ирану, чисто чтобы сохранить "лицо". Однако информированные собеседники РБК-Украина в Израиле считают, что нынешнее обострение временное. У США хватает рычагов, чтобы сдержать Израиль от более масштабной операции.

Вопрос – ответ (FAQ)

– Почему Израиль и Иран снова начали обстреливать друг друга в июне 2026 года?

– Обострение произошло после массированного удара группировки "Хезболла" по израильской территории 7 июня. В ответ ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру боевиков в Бейруте, что заставило Тегеран выступить с дипломатическими угрозами и возобновить прямые ракетные удары.

–​​​​​​​ Какова позиция Дональда Трампа по конфликту?

– Президент США выступил категорически против эскалации и ультимативно призвал Иран вернуться к переговорам в эфире Fox News.

По данным инсайдеров, Вашингтон оказывает жесткое давление на правительство Нетаньяху, требуя временно отложить масштабный военный ответ.

–​​​​​​​ Почему Ирану пока невыгодна полномасштабная большая война с Израилем?

– Тегеран доволен ходом двухмесячных переговоров с США, поскольку время играет в его пользу. Полноценный конфликт полностью нивелирует дипломатические достижения Ирана и заставит Вашингтон действовать радикально, вместо поиска компромиссов.

–​​​​​​​ Есть ли риск, что нынешнее обострение перерастет в длительную большую войну?

– Информированные источники оценивают эту эскалацию как временную. Соединенные Штаты имеют достаточно финансовых и политических рычагов влияния на Израиль, чтобы сдержать его от масштабной операции.