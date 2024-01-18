Почему Иран и Пакистан атакуют друг друга: в чем причина эскалации

По информации Reuters, вооруженные силы Пакистана перевели в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности на фоне обострения конфликта с Ираном.

В свою очередь Иран уже анонсировал проведение масштабных военных учений с авиацией, а премьер-министр Пакистана, по данным СМИ, срочно возвращается из Давоса.

Что произошло?

Еще в ночь с 15 на 16 января "Корпус стражей исламской революции Ирана" атаковал баллистическими ракетами и дронами "антииранские" цели в пакистанской провинции Белуджистан.

Как сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim, атака была нацелена на район в пакистанской провинции Белуджистан, "где была одна из самых больших штаб-квартир "Джейш аль-Адль". Оба штаба, как проинформировало Tasnim, были уничтожены.

Но Пакистан в свою очередь заявил о незаконности действий и утверждает, что в результате удара погибли двое детей. Представительница Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч назвала такие действия Ирана "неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана со стороны Ирана, нарушением международного права, а также целей и принципов устава ООН".

Кроме того, Исламабад отозвал своего посла из Ирана в знак протеста против удара и заявил, что "сохраняет за собой право ответить" на "незаконную атаку" Тегерана. Что, в конце концов, и случилось. Сегодня в МИД Пакистана заявили о нанесении ударов "по укрытиям террористов" в Иране и добавили, что ряд "террористов были ликвидированы".

"Сегодня утром Пакистан совершил серию высокоскоординированных и специально нацеленных точных военных ударов по приютам террористов в провинции Систан-Белуджистан в Иране. Во время операции... был уничтожен ряд террористов", - говорилось в сообщении.

В свою очередь иранские СМИ пишут, что несколько ракет попали в деревню в провинции Систан-Белуджистан, граничащую с Пакистаном. По данным иранского чиновника, в результате удара погибли 9 человек, среди них женщины и дети (все они не граждане Ирана, уточняют местные медиа). Также сообщается об обстреле окрестностей города Сераван в 40 км от границы.

Почему сейчас?

Борьба Пакистана и Ирана против боевиков-сепаратистов, действующих по обе стороны границ друг друга, не нова. В частности, "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), являющийся суннитской боевой группировкой, Тегеран считает террористической организацией.

Именно в декабре эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в Систане и Белуджистане, тогда погибли по меньшей мере 11 полицейских.

Эксперты говорят, что вспыхнувший между Израилем и ХАМАС большой региональный конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, вдохновил Иран быть более активным в преследовании целей за пределами своих границ.

Поскольку за день до нанесения ударов по территории Пакистана, Тегеран нанес удары по северу Ирака и Сирии.

Что с пограничным конфликтом?

Две страны - Пакистан и Иран - имеют нестабильную границу, протяженностью более 900 километров (560 миль). Иранские и пакистанские войска совместно участвуют в борьбе с белуджскими повстанцами, добивающимися "независимости разделенного народа".

Но, как отмечает CNN, хотя две страны имеют общего врага, очень необычно наблюдать, как обе стороны атакуют боевиков на территории друг друга. При этом западные СМИ обращают внимание, что эти удары происходят в тот момент, когда так называемая "Ось сопротивления" (сеть союзников Ирана в регионе) выступают против израильских сил и их союзников на фоне войны в Секторе Газа.

При этом этнические белуджи-партизаны десятилетиями борются с правительством Пакистана за "отделение своего региона", обвиняя Исламабад в "несправедливой эксплуатации богатых газовых и минеральных ресурсов Белуджистана".

Что дальше?

Между Пакистаном и Ираном разразился дипломатический спор. Пакистан отозвал своего посла из Ирана, а посещающему Тегеран иранскому послу в Пакистане не разрешат вернуться. Кроме того, Исламабад приостановил все визиты высокого уровня к своему соседу.

На конфликт уже отреагировали ряд стран. Так, Индия заявила, что "не потерпит терроризма" и что нападения являются "делом между Ираном и Пакистаном". Китай же призвал обе страны "проявить воздержание и избегать дальнейшей эскалации".

Также появилась и реакция США. Представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы предотвратить возникновение полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечают западные СМИ, ответный удар Пакистана по иранской территории показывает, что он решил ответить не только дипломатическими последствиями.

Однако непонятно, захотят ли Иран или Пакистан приступить к полномасштабным боевым действиям против сепаратистских группировок, которых они оба считают врагами.

В Исламабаде удар называют удар реализацией операции "Марг Бар Сармачар". МИД страны добавляет, что "полностью уважает территориальную целостность Ирана", а "удар был нанесен только в целях обеспечения безопасности от террористов".

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