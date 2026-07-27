Почему горят солнечные панели и как избежать опасности

Пожары солнечных панелей привлекли больше внимания в Европе из-за быстрого роста количества фотоэлектрических установок. Однако эксперты отмечают, что риск возгорания для правильно установленных и обслуживаемых систем остается очень низким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Солнечные панели стали одним из наиболее распространенных источников возобновляемой энергии в Европе. Вместе со стремительным развитием этой технологии возросло и внимание к случаям их возгорания.

За последний год в Великобритании произошло несколько пожаров, связанных с солнечными панелями. В частности, в графстве Саффолк около 80 школ временно отключили свои установки как меру пресечения.

В то же время специалисты отмечают, что такие случаи остаются редкими по сравнению с общим количеством установленных систем.

Насколько часто солнечные панели становятся причиной пожаров

Солнечная энергетика продолжает активно развиваться в Европейском Союзе. По данным Евростата, в 2024 году возобновляемые источники обеспечили 47,5% потребления электроэнергии в ЕС, а солнечные фотоэлектрические системы составляли около четверти этого показателя.

Рост количества панелей автоматически увеличил и количество сообщений о пожарах, однако это не означает, что технология стала опасной.

Исследование нидерландского института TNO показало, что в 2015–2018 годах в Нидерландах было зафиксировано только 27 пожаров в зданиях с фотоэлектрическими системами. Большинство из них произошло в жилых домах.

При этом в 2018 году в стране было установлено около 170 тысяч новых солнечных систем. Таким образом, доля таких случаев составляла менее 0,014%.

В Германии исследовательский институт Fraunhofer ISE сообщал, что в период с 1993 по 2013 год лишь около 0,006% фотоэлектрических установок повлекли за собой пожары со значительными повреждениями.

Почему могут загораться солнечные панели

По данным Европейской комиссии, пожары солнечных установок случаются значительно реже пожаров, связанных со многими обычными бытовыми приборами.

Основные причины воспламенения обычно связаны не с самой технологией, а с проблемами монтажа или неисправными компонентами.

Среди возможных причин:

неправильная установка оборудования;

повреждение электрических соединений;

неисправность инверторов;

старение или недостаточное обслуживание системы;

механические повреждения после экстремальной погоды

Какие последствия имеют такие пожары

Исследования европейских стран показывают, что в большинстве случаев возгорания ограничиваются самим фотоэлектрическим оборудованием.

Приблизительно 68% пожаров, которые анализировали исследователи, не выходили за пределы солнечной установки. Около 24% случаев приводили к повреждению близлежащих конструкций, например крыши.

Серьезное распространение огня происходило значительно реже - около 5% случаев, а полное уничтожение здания составило примерно 3%.

Как уменьшить риск пожара

Специалисты советуют владельцам солнечных систем соблюдать несколько правил безопасности.

Прежде всего, установку панелей следует доверять только сертифицированным специалистам. Самостоятельная установка на крышах может увеличить риск ошибок в подключении.

Также рекомендуется:

регулярно проверять состояние панелей и электрического оборудования;

проводить техническое обслуживание каждые несколько лет;

проверять систему после сильного ветра или других экстремальных погодных явлений;

устанавливать инверторы на негорючих поверхностях;

не размещать оборудование рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Солнечная энергетика остается безопасной при правильном использовании

Несмотря на частные случаи пожаров, эксперты не считают солнечные панели высокорисковой технологией.

Основная проблема, по их словам, не в самих фотоэлектрических элементах, а в качестве монтажа, состоянии оборудования и регулярности обслуживания.