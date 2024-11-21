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Почему Европа не реагирует на удар РФ по Украине новой ракетой: мнение политолога

Фото: россияне атаковали Украину межонтинентальной баллистической ракетой (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Большинство европейских лидеров до сих пор не отреагировали на удар России по Днепру по новой баллистической ракете. Вероятно, они нарабатывают какую-то позицию.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Петр Олещук.

"Действительно интересно, почему нет реакции (от Британии, Франции, Германии - ред.)? Видимо, они нарабатывают какую-то позицию. Но они будут вынуждены реагировать, потому что это потенциальная опасность и для них. Другое дело, каким может быть этот ответ, чтобы он был адекватный", - сказал Олещук.

По его мнению, если западные лидеры снова выступят с беспокойством, это будет "команда фас" для режима российского диктатора Владимира Путина. Поэтому, как отметил политолог, им нужно нарабатывать какую-то позицию.

Он напомнил об инициативах президента Франции Эммануэля Макрона по снятию вопроса о "красных линиях" в поддержке Украины и переходе к "стратегии неопределенности".

"То есть, чтобы не говорили четко о "красных линиях", которые не будут переходить, а чтобы оставили перед собой разные варианты, и чтобы агрессор думал, какой из них будут применять. Я думаю, что к этому будут возвращаться", - добавил Олещук.

Россия атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив, в частности, межконтинентальную баллистическую ракету. Такой ракетой оккупанты ударили по Украине впервые.

Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по территории Украины баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Что известно о российском ударе межконтинентальной баллистической ракетой и как на него реагируют в Украине и мире, - читайте в материале РБК-Украина.

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