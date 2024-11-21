Почему Европа не реагирует на удар РФ по Украине новой ракетой: мнение политолога

"Действительно интересно, почему нет реакции (от Британии, Франции, Германии - ред.)? Видимо, они нарабатывают какую-то позицию. Но они будут вынуждены реагировать, потому что это потенциальная опасность и для них. Другое дело, каким может быть этот ответ, чтобы он был адекватный", - сказал Олещук.

По его мнению, если западные лидеры снова выступят с беспокойством, это будет "команда фас" для режима российского диктатора Владимира Путина. Поэтому, как отметил политолог, им нужно нарабатывать какую-то позицию.

Он напомнил об инициативах президента Франции Эммануэля Макрона по снятию вопроса о "красных линиях" в поддержке Украины и переходе к "стратегии неопределенности".

"То есть, чтобы не говорили четко о "красных линиях", которые не будут переходить, а чтобы оставили перед собой разные варианты, и чтобы агрессор думал, какой из них будут применять. Я думаю, что к этому будут возвращаться", - добавил Олещук.