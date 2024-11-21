Чому Європа не реагує на удар РФ по Україні новою ракетою: думка політолога

"Справді цікаво, чому не має реакції (від Британії, Франції, Німеччини - ред.)? Мабуть, вони напрацьовують якусь позицію. Але вони будуть змушені реагувати, бо це потенційна небезпека і для них. Інша річ, якою може бути ця відповідь, щоб вона була адекватною", - сказав Олещук.

На його думку, якщо західні лідери знову виступлять з занепокоєнням, то це буде "команда фас" для режиму російського диктатора Володимира Путіна. Тому, як зазначив політолог, їм треба напрацьовувати якусь позицію.

Він нагадав про ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо зняття питання про "червоні лінії" у підтримці України та переходу до "стратегії невизначеності".

"Тобто, щоб не говорили чітко про "червоні лінії", які не будуть переходити, а щоб залишили перед собою різні варіанти, і щоб агресор думав, який з них будуть застосовувати. Я думаю, що до цього будуть повертатися", - додав Олещук.