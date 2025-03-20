Почему звонок Трампа с Путиным длился вдвое дольше, чем с Зеленским: объяснение Келлога

Келлог напомнил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялся вчера, 19 марта. По его словам, переговоры "не могли пройти лучше".

"Это был замечательный разговор, в котором было много интересного", - добавил спецпредставитель президента США.

Келлог отметил, что два лидера разговаривали около одного часа.

"Звонок Зеленского - он почти сопоставим по продолжительности со звонком с Путиным, который длился почти два часа. Но помните, что Путин пользуется услугами переводчика, а Зеленский говорил по-английски. Так что с точки зрения времени и усилий это был сопоставимый звонок", - обратил внимание он.