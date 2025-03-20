RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Почему звонок Трампа с Путиным длился вдвое дольше, чем с Зеленским: объяснение Келлога

Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr by white house)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным вдвое дольше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина в том, что Путин пользуется услугами переводчика.

Как передает РБК-Украина, об этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

Келлог напомнил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялся вчера, 19 марта. По его словам, переговоры "не могли пройти лучше".

"Это был замечательный разговор, в котором было много интересного", - добавил спецпредставитель президента США. 

Келлог отметил, что два лидера разговаривали около одного часа. 

"Звонок Зеленского - он почти сопоставим по продолжительности со звонком с Путиным, который длился почти два часа. Но помните, что Путин пользуется услугами переводчика, а Зеленский говорил по-английски. Так что с точки зрения времени и усилий это был сопоставимый звонок", - обратил внимание он. 

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, президент США Дональд Трамп 18 марта провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны обсуждали возможность прекращения огня между Украиной и РФ.

Российский диктатор в ходе переговоров согласился без дополнительных условий пойти только на прекращение ударов по украинской энергетике на 30 дней.

Переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли уже 19 марта. Обе стороны по итогам подчеркнули, что диалог был очень хорошим. Зеленский, в частности, заявил, что Украина готова к прекращению ударов по энергетике РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКит КеллогМирные переговорыВойна в Украине