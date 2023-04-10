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В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке и стабилизации курса гривны

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 11:36
В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке и стабилизации курса гривны Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2-4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию замглавы НБУ Сергея Николайчука.

Как отметил Николайчук, ситуация улучшилась благодаря следующим факторам:

В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке и стабилизации курса гривны

  • ритмическому поступлению международной помощи, дальнейшему приспособлению экономики к условиям войны и продлению "зерновой сделки";
  • калибровке Национальным банком валютных ограничений, что позволило минимизировать отток капитала из страны;
  • последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов;
  • внедрению НБУ инструментов для снижения спроса и увеличения предложения в наличном сегменте валютного рынка. В их числе: депозит с безналичной покупкой валюты и депозит с защитой от изменения курса;
  • дальнейшей стабилизации ожиданий, в частности, отказа от эмиссионного финансирования дефицита бюджета и роста привлекательности гривневых активов.
  • уменьшению интенсивности обстрелов (кроме линии фронта) и успехам Вооруженных сил Украины.

Напомним, в марте 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 3,4% до 38,55 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.

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