В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке и стабилизации курса гривны
Ситуация на валютном рынке Украины улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2-4%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию замглавы НБУ Сергея Николайчука.
Как отметил Николайчук, ситуация улучшилась благодаря следующим факторам:
- ритмическому поступлению международной помощи, дальнейшему приспособлению экономики к условиям войны и продлению "зерновой сделки";
- калибровке Национальным банком валютных ограничений, что позволило минимизировать отток капитала из страны;
- последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов;
- внедрению НБУ инструментов для снижения спроса и увеличения предложения в наличном сегменте валютного рынка. В их числе: депозит с безналичной покупкой валюты и депозит с защитой от изменения курса;
- дальнейшей стабилизации ожиданий, в частности, отказа от эмиссионного финансирования дефицита бюджета и роста привлекательности гривневых активов.
- уменьшению интенсивности обстрелов (кроме линии фронта) и успехам Вооруженных сил Украины.
Напомним, в марте 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 3,4% до 38,55 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.
НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.
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