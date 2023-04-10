В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке и стабилизации курса гривны

Ситуация на валютном рынке Украины улучшается. Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2-4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию замглавы НБУ Сергея Николайчука.

Напомним, в марте 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 3,4% до 38,55 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года - 36,6 гривен за доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.