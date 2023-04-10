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Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 10 апреля

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 11:04
Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 10 апреля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,90 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,30 грн (37,35 - 7 апреля)
  • продажа - 37,90 грн (37,95 - 7 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,20 грн (40,30 - 7 апреля),
  • продажа - 40,90 грн (41,00 - 7 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 7 апреля),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 7 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 10 апреля составляет 39,9146 гривен за евро.

Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 10 апреля

Напомним, ситуация на безналичном валютном рынке улучшилась. НБУ сократил продажу долларов из резервов в 2,7 раза до 125 млн долларов.

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