Курс доллара снижается в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 10 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,90 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 40,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,30 грн (37,35 - 7 апреля)

продажа - 37,90 грн (37,95 - 7 апреля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,20 грн (40,30 - 7 апреля),

продажа - 40,90 грн (41,00 - 7 апреля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,30 грн (8,30 - 7 апреля),

продажа - 8,75 грн (8,75 - 7 апреля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 10 апреля составляет 39,9146 гривен за евро.