Почему слухи о "100-дневном плане Трампа" - фейк: разъяснение посла Украины в США

Посол отметила, что даже на третьем году после начала полномасштабного вторжения россияне легко вбрасывают свои провокации в украинское информационное пространство.

"Для меня было очевидно что это - вброс, как только я увидела что план должен привести к чему-то до 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще", - подчеркнула Маркарова.

Она уточнила, что даже 8 мая - в День памяти - единственная среди всех послов приходит к Мемориалу Второй мировой возлагать венок и выступать.

"Потому как только видите, что якобы "американцы что-то предлагают до 9 мая" - можете смело включать критическое мышление", - добавила посол.