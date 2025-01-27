Чому чутки про "100-денний план Трампа" - фейк: роз'яснення посла України у США

У мережі написали, що президент США Дональд Трамп нібито розробив план, щоб завершити війну Росії проти України за 100 днів. Такі чутки є фейковими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову у Facebook.
Посол зазначила, що навіть на третьому році після початку повномасштабного вторгнення росіяни легко вкидають свої провокації в український інформаційний простір.
"Для мене було очевидно, що це - вкид, щойно я побачила, що план має привести до чогось до 9 травня. Немає такої дати в історичному та інформаційному просторі США взагалі", - наголосила Маркарова.
Вона уточнила, що навіть 8 травня - у День пам'яті - єдина серед усіх послів приходить до Меморіалу Другої світової покладати вінок і виступати.
"Тому щойно бачите, що нібито "американці щось пропонують до 9 травня" - можете сміливо включати критичне мислення", - додала посол.
Нагадаємо, у мережі з'явилися чутки про те, що Трамп хоче до 9 травня провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, організувати перемир'я на Великдень і завершити війну.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що таких "мирних планів" не існує.
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