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Чому чутки про "100-денний план Трампа" - фейк: роз'яснення посла України у США

Фото: Оксана Маркарова, посол України у США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі написали, що президент США Дональд Трамп нібито розробив план, щоб завершити війну Росії проти України за 100 днів. Такі чутки є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову у Facebook.

Посол зазначила, що навіть на третьому році після початку повномасштабного вторгнення росіяни легко вкидають свої провокації в український інформаційний простір.

"Для мене було очевидно, що це - вкид, щойно я побачила, що план має привести до чогось до 9 травня. Немає такої дати в історичному та інформаційному просторі США взагалі", - наголосила Маркарова.

Вона уточнила, що навіть 8 травня - у День пам'яті - єдина серед усіх послів приходить до Меморіалу Другої світової покладати вінок і виступати.

"Тому щойно бачите, що нібито "американці щось пропонують до 9 травня" - можете сміливо включати критичне мислення", - додала посол.

Чутки про план Трампа

Нагадаємо, у мережі з'явилися чутки про те, що Трамп хоче до 9 травня провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, організувати перемир'я на Великдень і завершити війну.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що таких "мирних планів" не існує.

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