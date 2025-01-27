Чому чутки про "100-денний план Трампа" - фейк: роз'яснення посла України у США

Посол зазначила, що навіть на третьому році після початку повномасштабного вторгнення росіяни легко вкидають свої провокації в український інформаційний простір.

"Для мене було очевидно, що це - вкид, щойно я побачила, що план має привести до чогось до 9 травня. Немає такої дати в історичному та інформаційному просторі США взагалі", - наголосила Маркарова.

Вона уточнила, що навіть 8 травня - у День пам'яті - єдина серед усіх послів приходить до Меморіалу Другої світової покладати вінок і виступати.

"Тому щойно бачите, що нібито "американці щось пропонують до 9 травня" - можете сміливо включати критичне мислення", - додала посол.