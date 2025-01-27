Почему слухи о "100-дневном плане Трампа" - фейк: разъяснение посла Украины в США
В сети написали, что президент США Дональд Трамп якобы разработал план, чтобы завершить войну России против Украины за 100 дней. Такие слухи являются фейковыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.
Посол отметила, что даже на третьем году после начала полномасштабного вторжения россияне легко вбрасывают свои провокации в украинское информационное пространство.
"Для меня было очевидно что это - вброс, как только я увидела что план должен привести к чему-то до 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще", - подчеркнула Маркарова.
Она уточнила, что даже 8 мая - в День памяти - единственная среди всех послов приходит к Мемориалу Второй мировой возлагать венок и выступать.
"Потому как только видите, что якобы "американцы что-то предлагают до 9 мая" - можете смело включать критическое мышление", - добавила посол.
Слухи о плане Трампа
Напомним, в сети появились слухи о том, что Трамп хочет до 9 мая провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, организовать перемирие на Пасху и завершить войну.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что таких "мирных планов" не существует.
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