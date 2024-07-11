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Почему буксуют антироссийские санкции: объяснение экономиста

Четверг 11 июля 2024 16:26
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Почему буксуют антироссийские санкции: объяснение экономиста Экономист Юрий Городниченко (Фото: twitter.com YGorodnichenko)
Автор: Катерина Мартынчук

Время является главным препятствием эффективности международных антироссийских санкций, поскольку Россия успевает подготовиться и адаптироваться к новым условиям.

Об этом заявил профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, советник главы НБУ Юрий Городниченко в интервью для РБК-Украина.

В чем главная проблема санкций

"Главная проблема санкций состоит в том, что их философия была построена на принципе постепенного подавления российской экономики. Надеялись, что в результате "тысячи порезов" экономика агрессора рухнет", - объясняет ученый.

Юрий Городниченко подчеркнул важность эффективных санкций, особенно в энергетическом секторе. По его мнению, основная проблема существующих санкций состоит в их постепенности, которая дает России время на адаптацию и обходные маневры.

Необходимо менять философию санкций на более радикальную стратегию, начиная с максимально жестких ограничений, и постоянно давить на международное сообщество для их усиления, заявил ученый. Он поддержал идею тотального эмбарго на энергоносители России, похожего на меры, предпринятые в свое время в отношении Ирана и Северной Кореи.

"Возможно, не все страны присоединятся к этим санкциям, но, по моему мнению, не должно быть таких вещей, например, когда Райффайзен уже третий год с начала полномасштабной войны работает в России, финансируя государство-агрессора", - убежден РБК-Украина.

По его мнению, более жесткий подход к санкциям требует соответствующей политической воли от партнеров Украины.

Напомним, 24 июня ЕС ввел 14-й пакет санкций против России. Санкции направлены против предпринимателей, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной системы РФ, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, а также против сотрудников ФСБ.

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