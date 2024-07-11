Чому буксують антиросійські санкції: пояснення економіста

Час є головною перешкодою ефективності міжнародних анти російських санкці й , оскільки Росія встигає підготуватися і адаптуватися до нових умов.

Про це заявив професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі, радник голови НБУ Юрій Городніченко в інтерв'ю для РБК-Україна .

В чому головна проблема санкцій

"Головна проблема санкцій полягає в тому, що їхня філософія була побудована на принципі поступового придушення російської економіки. Сподівалися, що в результаті "тисячі порізів" економіка агресора завалиться", - пояснює вчений.

Юрій Городніченко підкреслив важливість ефективних санкцій, особливо в енергетичному секторі. На його думку, основна проблема існуючих санкцій полягає в їхній поступовості, що дає Росії час на адаптацію і обхідні маневри.

Необхідно змінювати філософію санкцій на більш радикальну стратегію, починаючи з максимально жорстких обмежень, і постійно тиснути на міжнародну спільноту для їхнього посилення, заявив вчений. Він підтримав ідею тотального ембарго на енергоносії Росії, схожого на заходи, що були застосовані свого часу щодо Ірану та Північної Кореї.

"Можливо, не всі країни приєднаються до цих санкцій, але, на мою думку, не має бути таких речей, наприклад, коли Райффайзен вже третій рік від початку повномасштабної війни працює в Росії, фінансуючи державу-агресора", - переконаний співрозмовник РБК-Україна.

На його думку, більш жорсткий підхід до санкцій потребує відповідної політичної волі від партнерів України.