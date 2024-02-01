Почему аэродром Бельбек в Крыму является важной целью для Украины: мнение эксперта

"Бельбек используется для размещения самолетов типа Су, в том числе фронтовых бомбардировщиков, которые задействуют для ударов управляемыми авиабомбами на Херсонском и Запорожском направлениях вдоль линии фронта, а также для запуска ракет Х-59", - ответил эксперт на вопрос о том, почему аэродром - важная цель для Украины.

Также враг использует Бельбек в качестве логистического узла. Он принимает военно-транспортные самолеты Ил-76, которые доставляют ракеты, боеприпасы и личный состав.

"Для нас чрезвычайно важно снизить возможности врага по применению ракет, авиабомб и лишить его логистического хаба. Поэтому, я думаю, по нему продолжат работать наши силы, пока россияне не заберут оттуда самолеты и не передислоцируют их подальше", - добавил Мусиенко.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 31 января, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Их слышали и в Севастополе.

Позже россияне пожаловались, что в сторону полуострова "запустили 20 ракет". Их всех якобы сбили, уточняли власти РФ.

Но командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому Бельбек.

Более детально об ударе - в материале РБК-Украина.