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Чому аеродром Бельбек у Криму є важливою ціллю для України: думка експерта

Ілюстративне фото: експерт пояснив, чому аеродром Бельбек є важливою ціллю для України (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Для України аеродром Бельбек у Криму є пріоритетною ціллю, оскільки там росіяни розміщують свої прифронтові бомбардувальники. Такі літаки використовують для ударів по українських захисниках.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Бельбек використовується для розміщення літаків типу Су, у тому числі фронтових бомбардувальників, які задіяні для ударів керованими авіабомбами на Херсонському та Запорізькому напрямках вздовж лінії фронту, а також для запуску ракет Х-59", - відповів експерт на питання, чому аеродром - важлива ціль для України.

Також ворог використовує Бельбек як логістичний вузол. Він приймає військово-транспортні літаки Іл-76, які доставляють ракети, боєприпаси та особовий склад.

"Для нас надзвичайно важливо знизити можливості ворога щодо застосування ракет, авіабомб і позбавити його логістичного хаба. Тому, я думаю, по ньому продовжать працювати наші сили, поки росіяни не заберуть звідти літаки і не передислокують їх якнайдалі", - додав Мусієнко.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 31 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Їх чули й у Севастополі.

Згодом росіяни поскаржилися, що у бік півострова "запустили 20 ракет". Їх усіх нібито збили, уточнювала влада РФ.

Але командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому Бельбек.

Більш детально про удар - у матеріалі РБК-Україна.

 

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