Мужчин до 25 лет могут мобилизовать? Что говорят в Раде и ждать ли изменений призывного возраста

Снижение призывного возраста

"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет", - подчеркнул депутат.

Мобилизация до 25 лет

Он также добавил, что в возрасте от 18 до 25 лет мужчины могут быть призывниками или военнообязанными. Если они имеют статус военнообязанного - мобилизация возможна. В случае же, если они - призывники, их мобилизовать не могут.

Вениславский уточнил, что призывники - это те мужчины, которые не служили в ВСУ, не проходили ВВК, не были признаны там пригодными или непригодными к службе и не имеют военной кафедры.

При этом, по словам нардепа, есть три категории военнообязанных мужчин до 25 лет.

Первая категория

Вениславский рассказал, что первая категория - военнообязанные, которые проходили военную кафедру. Это, в том числе, касается тех, кто окончил вуз в 23 года, а в период с 2020 по 2022 год прошел военную кафедру и является офицером запаса.

Такие мужчины, если они не продолжают обучение на магистратуре, могут быть мобилизованными до 25 лет.

Вторая категория

Военнообязанными являются и те мужчины, которые отслужили срочную службу, отметил нардеп.

Вениславский рассказал, что это касается даже тех, кто начал срочную службу в возрасте 18-и лет в 2020 году и освободился в 2021 году. Сейчас таким мужчинам 22 года и они подлежат мобилизации.

Третья категория

Нардеп отметил, что к третьей категории относятся те мужчины, которые прошли ВВК и были признаны ограниченно пригодными.

"Поскольку мы изменили законодательство и на сегодняшний день нет ограниченно пригодных, в случае, если такие граждане Украины будут признаны годными к военной службе, они также уже имеют статус военнообязательных", - добавил Вениславский.

Он объяснил, что таким гражданам уже выдавали военный билет и присваивалась специальность солдат. Поэтому в условиях войны они являются военнообязанными.

"Здесь есть определенный момент социальной несправедливости, потому что те, кто не служил и не имеющий военно-учетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, не подлежат призыву к 25-летнему возрасту, а эти подлежат", - рассказал нардеп.

При этом он добавил, что в случае, если в приписном свидетельстве мужчины до 25 лет указано, что он годен к военной службе, но он не проходил “срочку”, то он - не военнообязанный, а призывник.