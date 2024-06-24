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Мужчин до 25 лет могут мобилизовать? Что говорят в Раде и ждать ли изменений призывного возраста

Фото: Федор Вениславский, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

В Украине пока не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет. При этом часть мужчин до 25 лет все-таки подлежит мобилизации.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Снижение призывного возраста

"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет", - подчеркнул депутат. 

Мобилизация до 25 лет

Он также добавил, что в возрасте от 18 до 25 лет мужчины могут быть призывниками или военнообязанными. Если они имеют статус военнообязанного - мобилизация возможна. В случае же, если они - призывники, их мобилизовать не могут. 

Вениславский уточнил, что призывники - это те мужчины, которые не служили в ВСУ, не проходили ВВК, не были признаны там пригодными или непригодными к службе и не имеют военной кафедры. 

При этом, по словам нардепа, есть три категории военнообязанных мужчин до 25 лет. 

Первая категория

Вениславский рассказал, что первая категория - военнообязанные, которые проходили военную кафедру. Это, в том числе, касается тех, кто окончил вуз в 23 года, а в период с 2020 по 2022 год прошел военную кафедру и является офицером запаса.

Такие мужчины, если они не продолжают обучение на магистратуре, могут быть мобилизованными до 25 лет. 

Вторая категория

Военнообязанными являются и те мужчины, которые отслужили срочную службу, отметил нардеп. 

Вениславский рассказал, что это касается даже тех, кто начал срочную службу в возрасте 18-и лет в 2020 году и освободился в 2021 году. Сейчас таким мужчинам 22 года и они подлежат мобилизации. 

Третья категория

Нардеп отметил, что к третьей категории относятся те мужчины, которые прошли ВВК и были признаны ограниченно пригодными.

"Поскольку мы изменили законодательство и на сегодняшний день нет ограниченно пригодных, в случае, если такие граждане Украины будут признаны годными к военной службе, они также уже имеют статус военнообязательных", - добавил Вениславский. 

Он объяснил, что таким гражданам уже выдавали военный билет и присваивалась специальность солдат. Поэтому в условиях войны они являются военнообязанными. 

"Здесь есть определенный момент социальной несправедливости, потому что те, кто не служил и не имеющий военно-учетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, не подлежат призыву к 25-летнему возрасту, а эти подлежат", - рассказал нардеп. 

При этом он добавил, что в случае, если в приписном свидетельстве мужчины до 25 лет указано, что он годен к военной службе, но он не проходил “срочку”, то он - не военнообязанный, а призывник. 

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны могут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. При этом существуют исключения, согласно которым мобилизации подлежат и более молодые граждане.

Еще в мае в силу вступил новый закон о мобилизации, который изменил порядок ее проведения.

На этом фоне у населения возник ряд вопросов. Министерство обороны Украины ответило РБК-Украина на наиболее популярные из них.

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