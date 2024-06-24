Чоловіків до 25 років можуть мобілізувати? Що кажуть у Раді та чи чекати змін призовного віку

В Україні поки що не обговорюють зниження призовного віку до 20 років. При цьому частина чоловіків до 25 років таки підлягає мобілізації.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", - наголосив депутат.
Він також додав, що у віці від 18 до 25 років чоловіки можуть бути призовниками чи військовозобов'язаними. Якщо вони мають статус військовозобов'язаного - мобілізація можлива. У разі ж, якщо вони - призовники, їх мобілізувати не можуть.
Веніславський уточнив, що призовники - це ті чоловіки, які не служили у ЗСУ, не проходили ВЛК, не були визнані там придатними чи непридатними до служби та не мають військової кафедри.
При цьому, за словами нардепа, є три категорії військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років.
Веніславський розповів, що перша категорія - військовозобов'язані, які проходили військову кафедру. Це, зокрема, стосується тих, хто закінчив виш у 23 роки, а в період з 2020 до 2022 року пройшов військову кафедру і є офіцером запасу.
Такі чоловіки, якщо не продовжують навчання на магістратурі, можуть бути мобілізованими до 25 років.
Військовозобов'язаними є й ті чоловіки, які відслужили строкову службу, наголосив нардеп.
Веніславський розповів, що це стосується навіть тих, хто розпочав строкову службу у віці 18-ти років у 2020 році і звільнився у 2021 році. Нині таким чоловікам 22 роки і вони підлягають мобілізації.
Нардеп зазначив, що до третьої категорії належать ті чоловіки, які пройшли ВЛК та були визнані обмежено придатними.
"Оскільки ми змінили законодавство і на сьогоднішній день немає обмежено придатних, якщо такі громадяни України будуть визнані придатними до військової служби, вони також вже мають статус військовообов'язкових", - додав Веніславський.
Він пояснив, що таким громадянам вже видавали військовий квиток та присвоїли спеціальність солдатів. Тому в умовах війни вони є військовозобов'язаними.
"Тут є певний момент соціальної несправедливості, тому що ті, хто не служив і не має військово-облікової спеціальності та не були визнані обмежено придатними, не підлягають призову до 25-річного віку, а ці підлягають", - розповів нардеп.
При цьому він додав, що у разі, якщо у приписному свідоцтві чоловіка до 25 років зазначено, що він придатний до військової служби, але він не проходив "срочку", то він не військовозобов'язаний, а призовник.
Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни можуть мобілізувати чоловіків віком від 25 до 60 років. При цьому є винятки, згідно з якими мобілізації підлягають і молодші громадяни.
Ще в травні набув чинності новий закон про мобілізацію, який змінив порядок її проведення.
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