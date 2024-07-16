Мужчинам без военного билета с завтрашнего дня закроют выезд за границу

"Этой ночью в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет мы начнем проверять наличие военно-учетных документов. Это касается отмечу всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. При отсутствии такого документа будет выноситься отказ в пересечении границы", - сказал он.

Он заявил, что категории тех, кому позволено пересекать границу и условия пересечения не изменились, "но к тем условиям, которые естт, прилагается собственно и наличие военно-учетного документа".

"Это как раз предусмотрено изменениями в законы Украины и течением срока. Сегодня последний день, когда мужчины должны были либо встать на военный учет или обновить свои военно-учетные данные", - пояснил Демченко.

Военный билет

Спикер ГНСУ сообщил, что это может быть и бумажный документ в виде книжечки или временное удостоверение военнообязанного или это может быть военно-учетный документ в электронной форме.

"Последний приравнивается (к бумажному – ред.) когда в Резерв+ сгенерирован QR-код, чтобы пограничники имели возможность считать его и получить те данные, которые отображаются в системе или в электронной форме", - сказал Демченко.

В то же время он отметил, что в случае, если у пограничников будут возникать какие-либо сомнения в данных, отображаемых в военно-учетном документе или сомнения, что документ может быть поддельным, обязательно проверят всю эту информацию в системе "Обериг".

"Могу напомнить, что еще с марта был налажен такой информационный обмен между ГНСУ и Министерством обороны и наши инспекторы в пунктах пропуска имеют доступ к этой системе для того, чтобы в том числе сделать невозможным использование поддельных документов для выезда гражданам Украины мужского пола за пределы Украины". , – сказал он.