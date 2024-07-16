Чоловікам без військового квитка від завтра закриють виїзд за кордон

"Цієї ночі в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків громадян України у віці від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується зазначу всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. При відсутності такого документа власне буде виноситися відмова в перетині кордону", - сказав він.

Він заявив, що категорії тих, кому дозволено перетинати кордон і умови перетину не змінилися, "але до тих умов які є додається власне і наявність військово-облікового документа".

"Це якраз передбачено змінами до законів України і плином терміну. Сьогодні останній день, коли чоловіки мали б або стати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані", - пояснив Демченко.

Військовий квиток

Речник ДПСУ повідомив, що це може бути і паперовий документ у вигляді книжечки або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або ж це може бути військово-обліковий документ в електронній формі.

"Останній прирівнюється (до паперового - ред.) коли в Резерв+ згенерований QR-код, щоб прикордонники мали змогу зчитати його і отримати ті дані, які відображаються в системі чи в електронній формі", - сказав Демченко.

Водночас він зауважив, що у разі, якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви відносно даних, які відображаються в військово-обліковому документі або сумніви що документ може бути підробним, обов'язково перевірять всю цю інформацію в системі "Оберіг".

"Можу нагадати, що ще з березня було налагоджено такий інформаційний обмін між ДПСУ і Міністерством оборони й наші інспектори в пунктах пропуску мають доступ до цієї системи для того, щоб в тому числі унеможливити використання підробних документів для виїзду громадянам України чоловічої статі за межі України", - сказав він.