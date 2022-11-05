Мужчину осудили на 15 лет тюрьмы за передачу информации о ВСУ в Шостке

Мужчина сдавал россиянам позиции ВСУ в Сумской области. За это его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Осужденный и его знакомый были вовлечены представителем вооруженных сил РФ в конфиденциальное сотрудничество с целью получения разведывательных данных", - говорится в сообщении.
Как сообщает прокуратура, мужчины отправляли куратору фото и видео места дислокации военных подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Также россиян интересовали данные о количестве их личного состава и военной техники, а также о ее перемещении на территории города Шостка и Шосткинского района Сумской области.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Относительно сообщника осужденного и куратора из РФ продолжается следствие.
Напомним, что житель Днепра приговорен к 5 годам за то, что сливал врагу данные об ВСУ.
Также стало известно, что к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили жительницу Николаева, которая по заданию спецслужб РФ добровольно в апреле и мае 2022 года собирала информацию о местах дислокации ВСУ.
Во время оккупации части Киевской области мужчина сдавал своих односельчан россиянам. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.