Мужчина укусил военного за ногу во время мобилизации в Ивано-Франковске: детали

В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника ТЦК за ногу. Это произошло, когда работники пытались проверить его документы.

В сети начало распространяться видео, которое якобы показывает фрагмент инцидента, произошедшего 9 апреля в городе Ивано-Франковск, с якобы избиением военнообязанного на улице Набережной во время проведения мобилизационных мероприятий.

Как сообщают в ТЦК, во время совместного патрулирования с работниками полиции в рамках плановых мероприятий по оповещению и уточнению учетных данных был остановлен мужчина призывного возраста, гражданин Алексей С., 1988 года рождения.

Во время проверки документов мужчина начал сопротивляться, а укусил военнослужащего за ногу, которая была ранее ранена в зоне боевых действий.

После этого он пытался убежать и проявил агрессию в отношении правоохранителей.

Выяснилось, что мужчина является жителем Херсонской области, который приехал в Ивано-Франковск и не стал на воинский учет по месту фактического проживания. Он также не сообщил об изменении места пребывания и не имел при себе ни одного военно-учетного документа.

Задержанного доставили в районный ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии в соответствии с процедурой.

Что говорят в ТЦК о действиях военного

В ТЦК отметили, что в соответствии со статьей 22 Закона Украины "Об Уставах Вооруженных Сил Украины", военнослужащие имеют право применять средства физического воздействия и специальные средства:

для защиты своей жизни и здоровья, а также здоровья других лиц от нападения, если другими способами защититься невозможно;

для задержания лица, которое оказывает физическое сопротивление или совершило действия, угрожающие безопасности военнослужащего.

"В данной ситуации применение силы со стороны военнослужащего было вынужденным, обоснованным и прямо предусмотренным законодательством, учитывая прямое нападение и нанесение телесного повреждения. Именно поэтому такие действия квалифицируются не как нарушение, а как необходимая оборона и правомерный ответ на угрозу", - пояснили в центре комплектования.