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Мужчина укусил военного за ногу во время мобилизации в Ивано-Франковске: детали

Украина, Четверг 10 апреля 2025 20:28
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Мужчина укусил военного за ногу во время мобилизации в Ивано-Франковске: детали Фото: мужчина укусил военного за ногу (facebook.com ifotcksp)
Автор: Карина Левицкая

В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника ТЦК за ногу. Это произошло, когда работники пытались проверить его документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

В сети начало распространяться видео, которое якобы показывает фрагмент инцидента, произошедшего 9 апреля в городе Ивано-Франковск, с якобы избиением военнообязанного на улице Набережной во время проведения мобилизационных мероприятий.

Как сообщают в ТЦК, во время совместного патрулирования с работниками полиции в рамках плановых мероприятий по оповещению и уточнению учетных данных был остановлен мужчина призывного возраста, гражданин Алексей С., 1988 года рождения.

Во время проверки документов мужчина начал сопротивляться, а укусил военнослужащего за ногу, которая была ранее ранена в зоне боевых действий.

После этого он пытался убежать и проявил агрессию в отношении правоохранителей.

Выяснилось, что мужчина является жителем Херсонской области, который приехал в Ивано-Франковск и не стал на воинский учет по месту фактического проживания. Он также не сообщил об изменении места пребывания и не имел при себе ни одного военно-учетного документа.

Задержанного доставили в районный ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии в соответствии с процедурой.

Что говорят в ТЦК о действиях военного

В ТЦК отметили, что в соответствии со статьей 22 Закона Украины "Об Уставах Вооруженных Сил Украины", военнослужащие имеют право применять средства физического воздействия и специальные средства:

  • для защиты своей жизни и здоровья, а также здоровья других лиц от нападения, если другими способами защититься невозможно;
  • для задержания лица, которое оказывает физическое сопротивление или совершило действия, угрожающие безопасности военнослужащего.

"В данной ситуации применение силы со стороны военнослужащего было вынужденным, обоснованным и прямо предусмотренным законодательством, учитывая прямое нападение и нанесение телесного повреждения. Именно поэтому такие действия квалифицируются не как нарушение, а как необходимая оборона и правомерный ответ на угрозу", - пояснили в центре комплектования.

Заметим, что на днях маршрутки Дрогобыча не выехали на установленные маршруты по городу после задержания одного из водителей.

Сотрудники ТЦК в свою очередь объяснили, что задержание соответствовало требованиям законодательства Украины.

Подробнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, в начале года по сети распространялось видео, на котором в Киеве возле метро представители ТЦК и полиции якобы избили и совершили против мужчины неправомерные действия.

Однако, как оказалось, на самом деле его задержали, поскольку он был в розыске за уклонение от мобилизации. Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

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