RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК

12:46 23.04.2026 Чт
2 мин
Чем закончился инцидент с участием работников ТЦК в Черновицкой области?
aimg Константин Широкун
Фото: мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК (facebook.com/kharkivpolice)

В Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом в автомобиле напал на работников ТЦК. В результате инцидента подозреваемого арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черновицкой областной прокуратуры.

Читайте также: Нападения на военных ТЦК в Украине: в каких областях количество случаев "зашкаливает"

"При процессуальном руководстве прокуроров Днестровской окружной прокуратуры 29-летнему местному жителю сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, 20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 лет) возник конфликт.

Детали нападения

В ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи. После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.

Двум военнослужащим вовремя оказана медицинская помощь, пока их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый взят под стражу.

Напомним, что в последнее время в Украине фиксируют рост количества нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По данным Национальной полиции, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано уже более 600 таких инцидентов, и их количество продолжает расти. В ТЦК отмечают, что эта тенденция приобретает все более угрожающий характер.

Так, 18 апреля в Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение ТЦК и попытались напасть на военнослужащих. Часть нападавших уже задержали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦКЧерновицкая областьНациональная полиция