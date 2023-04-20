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Мужчина, бросивший взрывчатку в премьера Японии, хотел стать политиком, - СМИ

Фото: Покушение на премьер-министра Японии: мужчина хотел стать политиком (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Подозреваемый в нападении на премьера Японии Фумио Кишиду был оскорблен избирательной системой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что 24-летний Рюджи Киммуру, бросивший взрывчатку в премьер-министра Японии Фумио Кишиду, хотел стать политиком и считал, что ему несправедливо запретили баллотироваться в парламент Японии.

По данным японских медиа, в июне прошлого года Кимура подал иск в суд, утверждая, что в июле 2022 г. ему должны были разрешиться зарегистрироваться на выборах в верхнюю палату парламента страны. Мужчина утверждал, что избирательная система, заблокировавшая его кандидатуру, неконституционна, нарушает гарантии равенства и другие права.

По законодательству, чтобы баллотироваться в верхнюю палату, кандидат должен внести депозит в размере 22 260 долларов и быть старше 30 лет. По данным полиции, на тот момент ему было 23 года и он был безработным.

Ранее мы писали, у места публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кишиды произошел взрыв.

Напомним, появилось видео покушения на премьера Японии. Охранник Фумио Кисиды героически спас его во время покушения.

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Премьер-министрЯпония