Для чего Уиткоффа отправили в Москву, а Келлога - в Киев: политолог назвал цели Трампа

Прекращение огня

"По разным сообщениям, почти одновременно должны быть Уиткофф в Москве, а Келлог - в Киеве. Это означает, что, скорее всего, есть намерения договориться по максимуму, если получится. Пока, по моему мнению, это крайне маловероятно, но договориться о том, чтобы обе стороны одновременно заявили о прекращении огня - это такой идеалистический сценарий, я бы сказал", - считает Фесенко.



Он объяснил, что Вашингтон также может попытаться договориться о прекращении огня в воздухе и переговорах о дальнейшем перемирии. Такой вариант чуть более реалистичен. Но пока предусловий, при которых Россия согласится на такой сценарий, нет.

"Мой главный контраргумент, почему точно это не финал: потому что если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) в рамках этого ультиматума, который должен завершиться 8 августа, согласится хотя бы на прекращение огня - он фактически выполнит ультиматум Трампа. И тогда Трамп - победитель, а Путин - проиграл", - обратил внимание политолог.

При этом, по его словам, стороны также могут договориться о переговорах в Стамбуле конкретно о прекращении огня, как это осуществимо, когда и на каких условиях.

Двусторонние отношения

Также Фесенко предположил, что Уиткофф может обсудить в Москве о начале отдельного переговорного трека по двусторонних отношениях, в частности по ядерной деэскалации.

При этом Вашингтон и Москва могут начать официальные переговоры о договоре, который касается ограничения стратегических наступательных вооружений. Речь о ядерном оружии и всех носителях.

"Этот договор сейчас приостановлен Россией, но формальный срок его действия истекает в следующем году. И нужно начинать переговоры. В принципе, это тоже может быть таким ответом США. Мол, начинаем переговоры, а параллельно и об Украине будем говорить", - считает Фесенко.

Встреча лидеров

Политолог допускает, что американские чиновники в Москве и Киеве могут обсуждать вероятность встречи на уровне лидеров. Украина уже давно поддержала такую инициативу.

"Это тоже может быть предметом договоренностей или попытки договориться, чтобы такая встреча состоялась. Ну если не сейчас, то, к примеру, чуть позже. Как говорят в России, "после предварительной экспертной работы. Так что всплеск переговоров точно будет, но это больше похоже на пролог активных переговоров, которые будут позже осенью", - отметил Фесенко.