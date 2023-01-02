Чего Украина может добиться в войне в 2023 году: оценки экспертов

Среди украинских экспертов и военных сохраняется уверенность в том, что наша страна может завершить войну уже в 2023 году с победным исходом, то есть с выходом на границы 1991 года. Однако западные аналитики более скептичны к этим прогнозам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

Так, по мнению западных экспертов, есть вероятность, что боевые действия в Украине зайдут в тупик, при этом ни одна из сторон не сможет сделать решительный рывок. Из сценариев Bloomberg следует, что война может продлиться до середины 2024 года, а ее завершение в 2023 году предусматривается только в том случае, если Россия проведет у себя всеобщую мобилизацию и получит фору.

"Если мы говорим о том, что у Москвы нет средств как-то переломить ситуацию, то очевидно, что для Вооруженных сил вполне возможно деоккупировать всю украинскую территорию включая Крым, например, до конца весны или к середине года. Это достаточно вероятно, если мы говорим о сценариях развития ситуации как раз на поле боя", - допустил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь и уточнил: на эти прогнозы и сценарии влияет множество других внешних факторов.

Это, в том числе, и обстановка внутри России. Свергнут ли Путина или, возможно, он решится уйти сам? Будет ли в Москве бунт олигархов, теряющих свое состояние, или их страх перед вождем перевесит убытки? Начнет ли вдруг протестовать сам российский народ, чью страну ввергают в пропасть больные фантазии одного диктатора?

И второй важный фактор: успех и скорость наших операций будет прямо зависеть от масштабов и темпов поставок иностранного вооружения. Запад пока колеблется передавать Украине более серьезное наступательное и дальнобойное вооружение, рассказывая о страхе перед эскалацией. Это, в частности, касается современных танков, ракет ATACMS и истребителей. С другой стороны, передача Соединенными Штатами систем Patriot и призывы Белого дома к Германии передать нам боевые танки Leopard 2 может сделать сдвиг в вопросах "табуированного" оружия.

"Если мы говорим о получении достаточного количества тактического оружия, тогда возможны прорывы и дальнейшее освобождение наших территорий. Но ситуация может кардинально измениться, если нам передадут более дальнобойные системы. Тогда война переходит на территорию противника. И в том числе наличие таких систем очень серьезно изменит их планы по применению беларусского направления", - говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Но если образцы и темпы поставок останутся такими же, как сейчас - то ожидать стремительного продвижения наших войск на фронте, к сожалению, не приходится. Украинская армия будет вынуждена сосредотачиваться на тактической глубине без каких-либо серьезных прорывов.