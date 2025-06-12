Чего Украина достигнет в переговорах о вступлении в этом году, - ответ посла

Несмотря на сопротивление Венгрии, существует возможность, чтобы Украина открыла все кластеры переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в этом году.

Об этом посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала в интервью РБК-Украина.

"Скажу так: я надеюсь", - сказала она.

Как отметила посол, есть разные способы, как это можно реализовать, и план все еще заключается в том, чтобы открыть сначала три, а затем еще три кластера.

По ее словам, все это возможно в рамках датского председательства в ЕС во второй половине этого года.

"Так что это все еще план А, или план А+, или план А со звездочкой", - добавила Матернова.