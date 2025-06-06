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Украинцы покупают значительно меньше долларов: НБУ пояснил ситуацию

Украина, Пятница 06 июня 2025 13:55
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Украинцы покупают значительно меньше долларов: НБУ пояснил ситуацию Фото: население теряет интерес к долларам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке изменились за последние два месяца. Украинцы значительно сократили покупку долларов в банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июнь 2025 года).

Как отметили в НБУ, на межбанке в мае чистый спрос на иностранную валюту вырос на фоне сезонного сокращения экспортных поступлений, а интервенции НБУ увеличились до 2,9 млрд долларов.
Украинцы покупают значительно меньше долларов: НБУ пояснил ситуацию

"Однако чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения снизился (до около 0,2 млрд долларов в апреле и мае по сравнению с 1,5 млрд долларов в январе) благодаря увеличению интереса к гривневым инструментам и умеренным двусторонним колебаниям обменного курса", - говорится в обзоре.
Украинцы покупают значительно меньше долларов: НБУ пояснил ситуацию

По данным НБУ, это смягчило эффект сезонного роста потребностей предприятий в иностранной валюте.

Для повышения инвестиционной привлекательности экономики НБУ начал реализацию стимулирующей валютной либерализации. Был актуализирован ряд действующих валютных ограничений и расширен перечень оснований для завершения валютного надзора за экспортными операциями, пояснили в центробанке.

Ситуация на рынке в мае

Напомним, спрос на валюту в мае от населения оставался минимальным. Украинцы за месяц купили в банках лишь 248,0 млн долларов. Объем покупки вырос на 30,9% по сравнению с апрелем, когда украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, - 189,5 млн долларов.

Курс доллара на наличном рынке в мае колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного упал. В итоге за месяц доллар снизился на 5 копеек до 41,70 гривен.

В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне от 41,43 до 41,70 гривен. В итоге за месяц курс доллара упал на 4 копейки с 41,56 гривен до 41,52 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

На межбанковском валютном рынке НБУ увеличил интервенции в мае на 30% до 2,9 млрд долларов.

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