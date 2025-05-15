Каким будет курс доллара: прогнозы аналитиков, банкиров и населения

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес уверены в росте курса доллара в течение ближайшего года. Но все прогнозы становятся более оптимистичными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в апреле значительно улучшились - до 42,50 грн/доллар по сравнению с 43,36 грн/доллар в марте.

Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Улучшение ожиданий зафиксировано впервые с декабря 2023 года.

Банкиры в апреле также улучшили прогноз до 45,29 грн/доллар по сравнению с 45,31 грн/доллар в январе.

Руководители предприятий в феврале улучшили прогноз до 44,23 грн/доллар по сравнению с 44,42 в ноябре 2024 года.