К чему может прибегнуть Трамп, чтобы принудить Путина завершить войну: мнение дипломата

По его мнению, Трамп должен будет что-то отдать для принуждения России к миру. В частности, это могут быть его обещания американским избирателям о том, что США не будут предоставлять Украине новое оружие или отправлять военных.

"Отправлять войска в Украину Трамп не будет, но может отправить в Польшу, а это очень близко. Второй вариант - ATACMS это плохо, но возможно Tomahawk это лучше. Пусть они не стреляют, пусть они приедут условно, все это может быть использовано в разговорах с Кремлем и все это может как-то влиять", - уточнил дипломат.

Веселовский считает, что повлиять на Россию также можно при помощи резкого увеличения нефтедобычи, давления на страны Европы, которые покупают сжиженный газ у России.

"Все это политические, экономические и финансовые ресурсы, которые нужно будет задействовать и соответственно забирать у американской экономики. Если Трампу все сосчитают, положат на стол, тогда он может задуматься", - добавил он.

На этом фоне дипломат напомнил, что недавно одна из высокопоставленных американских чиновниц посчитала, что мир в Украине будет стоить в 7 раз меньше, чем следующая война с Россией.