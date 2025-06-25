Чего ждет Трамп от Путина: Подоляк назвал три ключевых условия

Российский диктатор Владимир Путин должен сделать три основных действия. Только после этого можно быть уверенным, что он готов к перемирию.

По словам советника руководителя Офиса президента Украины, российский диктатор должен сделать несколько вещей для начала настоящего перемирия с Украиной. Речь в частности об остановке:

тотальных ударов по гражданскому населению,

масштабных ракетно-дронных обстрелов Украины,

активных действий по линии прямого боестолкновения.

"Вот три действия, которые четко зафиксируют, что Путин готов к, первое, к регулированию войны как таковой, ну, то есть к регулированию в политическом смысле, Второе, к реалистичным переговорам. И третье, к окончанию эскалационного периода", - отметил Подоляк.

В то же время он отметил, что, по его мнению, Путин считал, что события на Ближнем Востоке открывают для него окно возможностей для нанесения масштабных ударов по гражданскому населению Украины, что никто не будет смотреть и обращать внимание на то, что он разрушает просто жилые кварталы в Киеве и других городах Украины.

"Но нет, это очевидно, что Путин делает, и я думаю, что Трамп также это осознает", - отметил советник руководителя ОП.

Подоляк также отметил, что Россия не является рациональной страной.

"Россия будет считать до момента, пока не будет бояться, что дальше будет только хуже для нее, что цена войны будет существенно расти, что ближайшее окружение Путина будет иметь проблемы юридического, физического и финансового характера гораздо более глобальные, чем сегодня", - пояснил он.

По мнению советника руководителя ОП, пока россияне это не осознают, они будут продолжать будут играть в ту игру, в которую играют

"В какую игру они играют? Первое, не останавливать войну, второе, переносить войну в геноцидальную сферу, третье, имитировать переговорный процесс, но использовать переговорную площадку для речей для своего бреда", - подытожил он.