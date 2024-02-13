Чего боятся в Европе в случае переизбрания Трампа: мнение политолога

"Чего боятся европейские страны? Того, что при нем США станут ненадежным партнером, что не будет солидарности западного мира. Некоторые противоречия есть и сейчас, иногда даже стратегические, но тем не менее на Западе есть единство в противостоянии российской агрессии и помощи Украине. Опыт президентства Трампа показал, что он не всегда может действовать в традиционный для Европы способ, например, когда США играют первую скрипку в НАТО", - отметил политолог Владимир Фесенко в беседе с изданием.

Почему опасения Европы могут не оправдаться?

Во-первых, вовсе необязательно, что в случае избрания президентом Трамп будет поступать так, как говорит. Однако нужно брать во внимание, что если у него в голове есть такие мысли, то, к сожалению, будут возникать определенные риски, в том числе для Европы.

Во-вторых, политика США при Трампе в первую очередь будет зависеть от того, кто займет ключевые должности в его команде. Кто станет госсекретарем, министром обороны, помощником по национальной безопасности и так далее.

"Конечно, Трамп сможет подавать идеи, за ним последнее слово, но в вопросах, в которых он менее компетентен, а это в первую очередь международная политика, он будет прислушиваться к советам более квалифицированных людей. Будут ли это представители старой классической республиканской школы, ориентированные на силовое сдерживание России? Или люди с популистскими наклонностями? Не дай бог, если там появятся такие как Такер Карлсон (бывший телеведущий, который на прошлой неделе взял интервью у Путина, - ред.). Это точно только усугубит хаос", - добавил политолог.

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на его территории. В тоже время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.