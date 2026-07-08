Совместная работа бизнеса и власти: какие решения приняли на форуме по восстановлению Украины

В Киеве состоялся форум ''Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы'', объединивший представителей власти, бизнеса и экспертной среды. Участники обсудили налоговые изменения, адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС, поддержку предпринимателей во время войны и будущие институциональные реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского Совета Бизнеса .

Главное:

В Киеве прошел форум ''Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы''.

Власти подтвердили неизменность курса на евроинтеграцию и имплементацию законодательства ЕС.

Бизнес призвал учитывать украинские реалии при введении новых правил.

Особое внимание было уделено поддержке предпринимателей на прифронтовых территориях.

По итогам форума договорились создать совместные рабочие группы по подготовке законодательных изменений.

Бизнес и власть обсудили восстановление экономики

Форум был организован Украинским Советом Бизнеса и Национальной бизнес-коалицией малого и микробизнеса при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). Информационным партнером мероприятия было издание РБК-Украина.

В ходе мероприятия представители парламента, правительства, бизнес-ассоциаций и экспертной среды обсудили вызовы, стоящие перед экономикой Украины в условиях войны, а также механизмы подготовки к вступлению в Европейский Союз.

Форум состоял из двух тематических панелей, посвященных финансовой, таможенной и налоговой политике, а также институциональным реформам, необходимым для экономического развития страны.

Что заявили представители власти

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что адаптация украинского законодательства к европейским нормам неотвратима.

По его словам, Украина должна имплементировать новый Таможенный кодекс, правила ATAD (стандарты по противодействию уклонению от налогообложения), а также ряд других норм, необходимых для евроинтеграции.

В то же время он заявил, что во время войны у государства нет финансовых возможностей для введения новых налоговых льгот, ведь первоочередной задачей остается финансирование сектора обороны.

Замминистра финансов Светлана Воробей отметила, что все законодательные изменения готовятся в сотрудничестве с бизнесом и международными партнерами. По ее словам, реформы должны одновременно обеспечить выполнение европейских требований и создать равные условия для всех налогоплательщиков.

Какие вопросы поднимал бизнес

Представители бизнес-сообщества обратили внимание на необходимость адаптации европейских правил к украинским условиям.

В частности, участники форума отмечали необходимость:

создание специальных условий для предпринимателей на прифронтовых территориях;

развитию программ страхования военных рисков;

поддержки внутренних инвесторов и малого бизнеса;

усовершенствование налогового законодательства;

недопущение чрезмерной административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

Отдельно обсуждались вопросы работы системы "Екциз", борьбы с теневой экономикой, регулирования международных почтовых отправлений, развития индустриальных парков и внедрения европейских налоговых правил.

До каких договоренностей дошли

По итогам форума представители власти и бизнеса договорились создать совместные рабочие группы по подготовке изменений к законодательству.

Среди первоочередных направлений работы:

подготовка комплексного законодательства о поддержке бизнеса на прифронтовых территориях;

доработка изменений в Налоговый кодекс;

имплементация европейских директив с учетом украинских экономических реалий;

упрощение отдельных процедур администрирования налогов.

Участники форума также согласились, что реализация евроинтеграционных реформ должна проходить в открытом диалоге между государством и бизнесом, чтобы обеспечить детенизацию экономики, выполнение международных обязательств и одновременно не создать дополнительные риски для малого и микробизнеса.