Блинкен потролил российскую армию: вторая по силе в Украине
Российская армия сейчас в гораздо худшем состоянии, чем была до полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время речи в Хельсинки.
"Многие были убеждены, что армия России - вторая в мире. И многие этому верили. Теперь мы видим, что она вторая... в Украине", - заявил Блинкен.
Госсекретарь назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который уменьшил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".
Он также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.
"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", - сказал он.
Помощь от США
Напомним, что в среду, 31 мая, США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Общая стоимость оценивается в 300 миллионов долларов
В данном пакете военной помощи Украина получит:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot,
- ракеты AIM-7,
- ЗРК Stinger,
- ПВО Avenger.
К тому же, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил сегодня, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине во время саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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