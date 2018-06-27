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Збірна Німеччини програла Південній Кореї і вилетіла з ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    27.06.2018 - 19:07
Фото: Південна Корея - Німеччина (twitter.com/DFB_Team)
Фото: Південна Корея - Німеччина (twitter.com/DFB_Team)

Чинні чемпіони світу їдуть додому

Збірна Німеччини програла команді Південної Кореї в третьому турі групового етапу чемпіонату світу (0:2).

Голи на свій рахунок записали південнокорейські гравці Кім Юнь Квон і Сон Хин Хв.

Національна команда Німеччини набрала три очки за три матчі групового етапу та вилетіла з чемпіонату світу, посівши у групі F четверту сходинку.

Збірна Південної Кореї також залишила міжнародний турнір, заробивши три бали і залишившись на третьому місці в турнірній таблиці групи F.

Нагадаємо, збірна Хорватії виграла на ЧС-2018 третій матч поспіль.

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Теги публікації: Южная Корея, ЧМ-2018, сборная Германии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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