Збірна Німеччини програла Південній Кореї і вилетіла з ЧС-2018

Чинні чемпіони світу їдуть додому

Збірна Німеччини програла команді Південної Кореї в третьому турі групового етапу чемпіонату світу (0:2).

Голи на свій рахунок записали південнокорейські гравці Кім Юнь Квон і Сон Хин Хв.

Національна команда Німеччини набрала три очки за три матчі групового етапу та вилетіла з чемпіонату світу, посівши у групі F четверту сходинку.

Збірна Південної Кореї також залишила міжнародний турнір, заробивши три бали і залишившись на третьому місці в турнірній таблиці групи F.

Нагадаємо, збірна Хорватії виграла на ЧС-2018 третій матч поспіль.