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ЧС-2018: Уругвай розгромив Росію і посів перше місце в групі

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    25.06.2018 - 19:02
Фото: Уругвай - Росія (twitter.com/AUFOficial)
Фото: Уругвай - Росія (twitter.com/AUFOficial)

Суарес і Кавані забили по голу, автоголом відзначився кращий бомбардир збірної РФ

Збірна Уругваю з рахунком 3:0 обіграла господарів турніру - команду Росії в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

Уругвайці вийшли вперед завдяки голу Луїса Суарес зі штрафного на 10 хвилині. Через 13 хвилин підопічні Оскара Табареса подвоїли свою перевагу після автоголу кращого бомбардира збірної Росії Дениса Черишева. Третій гол у ворота Ігоря Акінфєєва забив в кінцівці матчу Едінсон Кавані.

На 36 хвилині російська команда залишилася в меншості, оскільки Ігор Смольников отримав другу жовту картку.

Завдяки перемозі збірна Уругваю фінішувала на першому місці в турнірній таблиці групи А. Російська команда опинилася на другій сходинці.

Нагадаємо, збірна Колумбії розгромила національну команду Польщі і позбавила її шансів на вихід в плей-офф ЧС-2018.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Уругвай, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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