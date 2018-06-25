ЧС-2018: Уругвай розгромив Росію і посів перше місце в групі

Суарес і Кавані забили по голу, автоголом відзначився кращий бомбардир збірної РФ

Збірна Уругваю з рахунком 3:0 обіграла господарів турніру - команду Росії в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

Уругвайці вийшли вперед завдяки голу Луїса Суарес зі штрафного на 10 хвилині. Через 13 хвилин підопічні Оскара Табареса подвоїли свою перевагу після автоголу кращого бомбардира збірної Росії Дениса Черишева. Третій гол у ворота Ігоря Акінфєєва забив в кінцівці матчу Едінсон Кавані.

На 36 хвилині російська команда залишилася в меншості, оскільки Ігор Смольников отримав другу жовту картку.

Завдяки перемозі збірна Уругваю фінішувала на першому місці в турнірній таблиці групи А. Російська команда опинилася на другій сходинці.

Нагадаємо, збірна Колумбії розгромила національну команду Польщі і позбавила її шансів на вихід в плей-офф ЧС-2018.